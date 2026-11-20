Эти предметы могут привести к более детальному досмотру, по итогам которого их придется оставить в аэропорту.

Период рождественско-новогодних праздников обычно сопровождается хаосом в аэропортах по всему миру. Люди спешат отправиться в отпуск или на встречу с родными, что неизбежно приводит к большим очередям.

Но есть еще одна проблема, которая портит путешественникам нервы в праздничный период – усиленные проверки на безопасность в аэропортах.

Как пишет туристический портал Travel Off Path со ссылкой на Администрацию транспортной безопасности США (TSA), существует пять праздничных предметов, которые чаще всего приводят к более детальному досмотру пассажиров во время прохождения сканеров безопасности.

Видео дня

1. Праздничные продукты в банках (клюквенный соус, подливы, джемы, кленовый сироп)

Хотя в некоторых аэропортах Европы уже отменили ограничение на провоз жидкостей в емкостях объемом более 100 миллилитров, в большинстве аєропортов мира эта норма все еще действкет.

Каждый год в ноябре и декабре многие путешественники сталкиваются с неприятностями, забывая "золотое правило" TSA: если продукт можно пролить, намазать, распылить, выдавить или вылить – значит, для TSA это жидкость. Твердые продукты проходят контроль без проблем, а вот банки с домашним клюквенным соусом, джемы, арахисовая паста, мягкие сыры и бутылки с кленовым сиропом объемом более 100 мл будут немедленно изъяты.

Чтобы избежать проблем, эксперты советуют пассажирам завернуть банки с праздничными угощениями в воздушно-пузырчатую пленку, поместить в герметичный пакет и положить в регистрируемый багаж.

2. Упакованные подарки

Технически TSA не запрещает перевозить упакованные подарки в ручной клади, однако на практике, если внутри подарочной коробки находятся предметы сложной формы, электроника, консервы или многослойная упаковка, содержимое которой сотрудник службы безопасности не может четко распознать на экране сканера безопасности, протокол требует проведения ручного досмотра. Это означает, что сотруднику придется разрезать ленты и оберточную бумагу прямо на столе для досмотра – и все это на глазах у толпы нетерпеливых пассажиров, стоящих за вами в очереди.

Чтобы избежать проблем, эксперты советуют брать с собой упаковочную бумагу и ленту отдельно, чтобы завернуть подарки уже по прибытии на место.

3. Праздничные снежные шары

Поскольку на герметичном стеклянном шаре обычно не указан объем жидкости, сотрудники службы безопасности оценивают его размер визуально.

Согласно официальным правилам TSA, провозить снежный шар в ручной клади разрешается только в том случае, если объем жидкости в нем, по оценке сотрудника, составляет около 100 мл. Это означает, что весь шар – включая подставку – должен быть меньше стандартного теннисного мяча и свободно помещаться в прозрачный пакет для жидкостей объемом до 1 литра.

4. Выпечка в фольге, плотные кондитерские изделия и твердые сыры

Обычно праздничные пироги, торты, печенье, брауни и мясные деликатесы можно без проблем перевозить в ручной клади. Однако плотная алюминиевая фольга, в которую часто заворачивают выпечку, может блокировать рентгеновские лучи. Кроме того, на экранах сканеров плотные куски сыра (например, чеддера), фруктовые кексы или домашние сладости выглядят как подозрительные плотные органические массы. Еду в таком случае у пассажира, конечно, не отберут, но сотрудникам службы безопасности почти наверняка придется вскрыть упаковку и провести экспресс-тест на наличие следов взрывчатых веществ.

Чтобы избежать лишних хлопот, туристам советуют заменить фольгу на прозрачную пищевую пленку или использовать прозрачные пластиковые контейнеры с крышками.

5. Праздничное вино и миниатюрные бутылочки со спиртным

Путешественники часто кладут в ручную кладь праздничные напитки или миниатюрные бутылочки со спиртным (популярные подарки к праздникам), из-за чего имеют неприятности. Полноразмерные бутылки рождественского вина, шампанского, игристого сидра, бурбона или упаковки магазинного яичного ликера объемом более 100 мл не могут быть провезены в ручной клади через пункты контроля в большинстве аэропортов мира, если они не были приобретены после прохождения контроля в магазине беспошлинной торговли или в терминале аэропорта.

Тем вреенемм, мини-бутылочки спиртных напитков объемом 50 мл разрешены к провозу через пункты контроля, если каждая из них удобно помещается в пакет для жидкостей объемомд о 1 литра с застежкой-молнией. Также важно учесть, что слишком крепкие напитки (более 70% оборотов), как, например, крепкий зерновой спирт или некоторые виды рома, могут быть запрещены для провоза как в ручной клади, так и в багаже.

Как избежать проблем во время проверки на безопасноть в аэропорту

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее частый путешественник Гилберт Отт призывал туристов заранее готовиться к прохождению сканеров безопасности в аэропорту, чтобы не создавать очередей.

Также проблем пассажирам могут добавить некоторые предметы одежды: бюстгальтеры с металлосодержащими косточками, вещи с пайетками и даже гламурные спортивные костюмы со стразами.

Кроме того, не стоит брать с собой в путешествие праздничные хлопушки или бенгальские огни, поскольку они чаще всего содержат взрывные компоненты и строго запрещены на большинстве рейсов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.