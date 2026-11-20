Естественно, что из большого количества людей, с которыми человек познакомился в университете или в начале карьеры, со временем остается лишь несколько близких друзей.

Дружеские отношения не всегда заканчиваются из-за конфликтов, обид или предательства. Иногда люди просто постепенно перестают общаться, пока однажды не осознают, что больше не являются частью жизни друг друга.

Профессор коммуникации Канзасского университета Джеффри Холл отмечает, что дружба не обрывается внезапно, она постепенно угасает из-за изменений в жизни, пишет Psychologies. По его словам, когда людей спрашивают, почему они перестали общаться с друзьями, те чаще всего отвечают, что просто отвыкли друг от друга.

Одной из главных причин постепенного отдаления становится изменение привычного образа жизни. Переезд, новая работа, рождение ребенка, появление романтических отношений или несовпадение графиков могут существенно сократить количество возможностей для встреч.

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В отличие от романтических отношений, дружба не предполагает формальных обязательств. Люди не обязаны регулярно звонить друг другу, писать сообщения или договариваться о встречах. Поэтому, если никто не проявляет инициативу, общение постепенно сходит на нет.

По словам Холла, вполне естественно, что из большого количества людей, с которыми человек познакомился в университете или в начале карьеры, со временем остается лишь несколько близких друзей.

Что на самом деле разрушает дружбу

Само по себе сокращение количества встреч не обязательно означает конец отношений. В дружбе, как и в других социальных связях, бывают периоды затишья.

Однако проблема возникает тогда, когда ни один из друзей не пытается восстановить контакт. Постоянно отложенные сообщения, обещания встретиться когда-нибудь и предположения, что другой человек слишком занят, постепенно лишают отношения возможности развиваться.

Холл также обращает внимание на важность совместного времени. Согласно одному из его исследований, для формирования по-настоящему близкой дружбы людям необходимо провести вместе около 200 часов.

Когда совместные занятия, разговоры и встречи исчезают, эмоциональная связь постепенно ослабевает.

Можно ли восстановить дружбу, которая угасла

Специалисты отмечают, что такое отдаление не всегда необратимо. Иногда для возобновления общения достаточно небольшого шага: отправить старому другу фотографию, напомнить о приятном совместном воспоминании или предложить встретиться.

Даже обычное сообщение с вопросом о том, как складывается жизнь человека, может стать поводом для восстановления контакта после нескольких месяцев молчания.

При этом не стоит пытаться искусственно возвращать близость, если отношения уже изменились. Иногда дружба просто выполняет свою роль на определенном этапе жизни.

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