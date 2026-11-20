Союзники Украины обеспокоены тем, что обсуждалось за закрытыми дверями в ходе исторической встречи в Китае.

Союзники Украины в Конгрессе и Европе выразили глубокое разочарование, опасаясь, что действия президента США Дональда Трампа подорвут усилия по противодействию российской агрессии.

Поводом для беспокойства стала трехсторонняя встреча, в ходе которой Трамп, российский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин согласовали ряд решений, пишет Politico. Среди них – увеличение объемов добычи энергоресурсов, а также осуждение Международного уголовного суда и "других подобных структур", которые пытаются привлечь Россию к ответственности за военные преступления в Украине.

Представители Республиканской партии в Конгрессе назвали это "большой ошибкой".

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"Они используют доходы от экспорта для финансирования войны, в ходе которой гибнут мирные украинские граждане. Это серьезная ошибка. К тому же, это неверный способ решения проблемы: подобные меры вряд ли смогут повлиять на цены на дизельное топливо", - выразил мнение сенатор-республиканец Джон Корнин.

Критики президента США в Конгрессе и за его пределами считают, что дизельное соглашение лишь усиливает позиции Путина, которого Трамп на саммите в Китае назвал "другом".

В Конгрессе многие республиканцы выступили с резкой критикой этой встречи, а также совместного заявления из четырех пунктов, обнародованного США, Китаем и РФ по итогам саммита в Шэньчжэне.

В свою очередь представитель Белого дома Оливия Уэлс попыталась оправдаться, мол Трамп всего лишь намерен снизить цены на топливо, а его контакты с Путиным никак не противоречат стремлению положить конец войне в Украине.

"Трамп твердо намерен добиться прочного и справедливого мира в Украине и остановить бессмысленные убийства... Он продолжает работать над прекращением войны в Украине, одновременно следуя принципу "Америка прежде всего"", - заявила Уэлс.

Ихдание отметило, что спецпредставители США Джерад Кушнер и Стив Уиткофф также, выступая после разговора с Трампом, настаивали на том, что мир достижим и что президент активно содействует его установлению.

"Президент неизменно выступает за мирное завершение этой войны... Он сделал вопрос Украины и мирного урегулирования ключевой темой трехсторонней встречи...", - сказал Уиткофф.

Однако, как подчеркнуло издание, в сообщении Белого дома о трехсторонней встрече не упоминаются ни Украина, ни какие-либо мирные инициативы.

"В заявлениях лидеров также нет намеков на то, что Трамп призывал положить конец путинской агрессии против Украины или поставил под вопрос роль Си Цзиньпина в поддержке войны – через экспорт компонентов, критически важных для российской военной машины", - написало издание.

Джон Эрат, который был заместителем директора по европейским делам в Совете нацбезопасности во время первого президентского срока Трампа, отметил, что целью трехсторонней встречи было добиться краткосрочного снижения цен на мировых рынках, при этом вопросы широких геополитических последствий не принимались во внимание.

"... Все это нацелено на краткосрочную динамику нефтяных котировок и стоимость бензина для американских потребителей; сомневаюсь, что при этом кто-то всерьез задумывался о долгосрочных последствиях для Украины или других регионов", - отметил он.

В связи с этим издание подчеркнуло, что у РФ нет возможностей для дальнейшего снижения мировых цен на энергоносители, учитывая, что за последние месяцы Украина уничтожила или повредила 15 из 35 российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Таким образом, в ноябре объемы нефтепереработки сократились почти вдвое, что привело к дефициту топлива внутри страны и вынудило Россию ограничить часть экспортных поставок.

Встреча в Китае: новости

19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества состоялась первая трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, главы КНР Си Цзиньпина и российского правителя Владимира Путина.

Идею проведения саммита ранее предложил Путин. По данным СМИ, он рассчитывал обсудить возможность завершения войны в Украине на условиях Москвы. Однако Белый дом сообщал, что Трамп не планирует поднимать украинский вопрос, сосредоточившись на сокращении ядерных вооружений и войне против Ирана.

Украина выразила обеспокоенность возможными переговорами трех лидеров без ее участия. Глава МИД Андрей Сибига предупреждал, что подобная встреча может способствовать выходу Путина из международной изоляции.

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