Компания планирует заморозить зарплаты на два года и отменить премии.

Концерн Volkswagen обнародовал свои требования накануне предстоящих переговоров с профсоюзами по вопросам оплаты труда. Немецкий автопроизводитель хочет заморозить зарплаты на два года.

Как пишет Reuters, это грозит обострением противостояния с профсоюзами, которое может привести к забастовкам на стыке этого и следующего годов.

В рамках более масштабной программы сокращения расходов компания также предлагает отменить премию, которую работники получают деньгами или в виде дополнительных дней отпуска. Кроме того, Volkswagen хочет вновь открыть переговоры по установленной профсоюзом IG Metall 35-часовой рабочей неделе. Компания стремится получить возможность требовать от работников работать дольше без дополнительной оплаты. Профсоюз пообещал решительно противодействовать этим предложениям.

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"Правление Volkswagen наносит удар в спину своим работникам", – заявил главный переговорщик профсоюза Торстен Грегер.

По его словам, впереди компанию ждет "жесткое, горькое и изнурительное противостояние, которое оставит глубокий след".

Отношения между руководством Volkswagen и профсоюзом, который имеет значительное влияние на управление компанией благодаря особенностям её корпоративной структуры, обострились на фоне расширения программы реструктуризации, инициированной генеральным директором Оливером Блюме. Она, в частности, предусматривает сокращение 100 тысяч рабочих мест.

Работники уже пригрозили начать забастовки с января после того, как Volkswagen расторг почти все соглашения об условиях оплаты труда, заключенные с профсоюзом.

Переговоры по заработной плате, которые охватывают около 120 тысяч работников Volkswagen, начнутся во вторник в городе Эмден на северо-западе Германии. Здесь расположен один из четырёх заводов компании, закрытие которых рассматривается в рамках реструктуризации в начале 2030-х годов.

Между тем автомобильная промышленность Германии сталкивается с более масштабной волной трудовых конфликтов. Профсоюз IG Metall также планирует провести 24-часовые забастовки на предприятиях Mercedes-Benz, дочерней компании Volkswagen Audi и других производителей, участвующих в параллельных переговорах по вопросам оплаты труда в автомобильной и сталелитейной отраслях.

Немецкие автопроизводители испытывают все большее давление со стороны китайских конкурентов, предлагающих более дешевую продукцию, в частности BYD. Последние быстро увеличили свою долю на европейском рынке, которая уже превышает 10%.

Кроме того, высокие пошлины и различия между региональными рынками создают дополнительные трудности для экспортной модели, которая на протяжении десятилетий обеспечивала успех немецких производителей, в частности Volkswagen.

35-часовая рабочая неделя стала одним из главных предметов споров в трудовых конфликтах. Mercedes-Benz также призвала немецких работников согласиться на более длинный рабочий день без повышения зарплаты, аргументируя это тем, что содержание заводов в Германии стало слишком дорогостоящим. Компания также рассматривает возможность закрытия отдельных предприятий.

Проблемы немецкого автопрома – последние новости

В июне сообщалось, что немецкий концерн Volkswagen намерен в ближайшие годы сократить по всему миру до 100 000 сотрудников.

Наблюдательный совет компании в начале сентября одобрил план трансформации, предусматривающий сокращение 50 тысяч рабочих мест. План стал частью стратегии Volkswagen, направленной на противодействие негативному влиянию пошлин и агрессивной конкуренции со стороны китайских автопроизводителей.

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