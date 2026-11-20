Польские военные проверяют еще несколько мест возможного падения ракет и беспилотников.

Во время массированной российской ракетной атаки и налета беспилотников на Украину три российских объекта пересекли воздушное пространство Польши. Одна российская крылатая ракета Х-101 упала на поле в Люблинском воеводстве Польши. Инцидент подтвердил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции, передает RMF24.

Ракета упала вблизи населенного пункта Новый Липовец, примерно в 45–60 километрах от украинской границы. На месте образовалась воронка, а также остались горящие обломки.

По предварительной информации, пострадавших нет. О повреждении критически важной инфраструктуры также не сообщается.

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В Польше проверяют еще несколько мест возможного падения ракет и дронов

По словам Косиняка-Камыша, еще одно место падения, вероятно, также связано с ракетой. Третий случай, скорее всего, касается беспилотника, оснащенного реактивным двигателем.

Проверки продолжаются, в частности, вблизи населенных пунктов Молодич и Рудник-над-Сяном в Подкарпатском воеводстве.

Военная прокуратура Польши выясняет, сколько именно объектов проникло в воздушное пространство страны.

Это уже второй случай падения ракеты Х-101 в Польше в этом году

Нынешний инцидент стал вторым подтвержденным случаем падения российской ракеты Х-101 на территории Польши в 2026 году.

Предыдущий подобный случай произошел 30 июля. Тогда одна из российских ракет залетела примерно на 95 километров вглубь польской территории.

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