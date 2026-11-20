На новом спутниковом снимке запечатлены повреждения железнодорожного полотна Керченского моста как минимум в трёх местах после трёх подряд украинских ударов.

Появился новый цветной спутниковый снимок Керченского моста, соединяющего оккупированный Крым с Россией. На фотографии видны значительные повреждения железнодорожного полотна как минимум в трех местах, сообщает Радио Свобода.

На новом спутниковом снимке от 19 ноября зафиксированы повреждения железнодорожного полотна Керченского моста как минимум в трех местах.

В частности, одно из повреждений расположено в районе крепления последней уцелевшей арки моста.

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Как отмечает издание, после удара в ночь на 19 ноября железнодорожное движение по мосту вновь перекрыли. Это произошло после того, как его ненадолго возобновили после второй атаки.

В 16:00 по местному времени поезда вновь начали курсировать по одному из железнодорожных путей.

Генштаб подтвердил третью атаку на Керченский мост за три дня

19 ноября Генеральный штаб ВСУ подтвердил третью атаку на Керченский мост за последние три суток. В то же время подконтрольные России власти оккупированного Крыма сообщали об украинских ударах по мосту 16 и 17 ноября.

В частности, 17 ноября в Telegram-каналах были опубликованы видео и фотографии, на которых видно, как арка и пролет автомобильной части моста упали в воду.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг назвал удары по Керченскому мосту, соединяющему оккупированный Крым с Россией, ответом на российские удары по мостам в Киеве.

В свою очередь, глава правительства РФ Владимир Путин заявил, что мост не использовался российскими военными. Также он пригрозил Украине последствиями за атаки на переправу, заявив, что дальнейшие ответные действия России будут "гораздо более болезненными" для Украины.

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