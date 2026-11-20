Затрудненное передвижение с левого на правый берег и не только.

В результате ночной атаки российских оккупантов на мосты и дорожную инфраструктуру в Киеве фиксируется большое количество пробок на дорогах. Так, наиболее затруднено движение транспорта, по данным приложения для отслеживания трафика Waze, на следующих участках:

проспект Николая Бажана в направлении Южного моста;

полная пробка на Дарницком мосту;

Броварской проспект в направлении моста метро от парка Киото;

сильная пробка на Набережно-Рыбальской дороге и проспекте Бандеры;

бульвар Николая Михновского;

полная пробка на проспекте Науки в направлении Столичного шоссе;

улица Кирилловская в направлении центра;

улица Елены Телиги;

улица Юрия Ильенко;

улица Дегтяревская;

улица Сечевых Стрельцов;

проспект Воздушных Сил;

улица Вадима Гетьмана;

улица Данила Щербаковского;

Брестский проспект;

улица Депутатская;

проспект Академика Палладина;

улица Николая Винграновского;

улица Вячеслава Чорновола и далее на север по Кольцевой дороге;

Голосеевский проспект в направлении Демиевской площади.

Телеканал "Киев24" сообщил, что утром на Подольском мосту в Киеве разрешено движение только с левого на правый берег. Также перекрыта улица Новоконстантиновская от Хвойки до Корабельной.

В то же время мост Метро работает без ограничений, на посту Патона движение осуществляется по одной полосе с левого на правый берег до 16:00. По Северному мосту курсирует общественный транспорт в обе стороны, по Южному мосту с левого на правый могут проехать автомобили весом до 10 тонн.

Видео дня

Ситуация на дорогах Киева после обстрелов – последние новости

В ночь на 20 ноября российские оккупанты нанесли ракетно-артиллерийские удары по трем мостам в столице: Подольско-Воскресенскому, Дарницкому и Южному. Киевлянам рекомендуют без крайней необходимости не выезжать на собственном автотранспорте в город.

Также повреждения получила железнодорожная инфраструктура. В "Укрзализныце" предупредили о задержке ряда поездов из-за постоянной угрозы вражеских ударов.

Вас также могут заинтересовать новости: