В результате ночной атаки российских оккупантов на мосты и дорожную инфраструктуру в Киеве фиксируется большое количество пробок на дорогах. Так, наиболее затруднено движение транспорта, по данным приложения для отслеживания трафика Waze, на следующих участках:
- проспект Николая Бажана в направлении Южного моста;
- полная пробка на Дарницком мосту;
- Броварской проспект в направлении моста метро от парка Киото;
- сильная пробка на Набережно-Рыбальской дороге и проспекте Бандеры;
- бульвар Николая Михновского;
- полная пробка на проспекте Науки в направлении Столичного шоссе;
- улица Кирилловская в направлении центра;
- улица Елены Телиги;
- улица Юрия Ильенко;
- улица Дегтяревская;
- улица Сечевых Стрельцов;
- проспект Воздушных Сил;
- улица Вадима Гетьмана;
- улица Данила Щербаковского;
- Брестский проспект;
- улица Депутатская;
- проспект Академика Палладина;
- улица Николая Винграновского;
- улица Вячеслава Чорновола и далее на север по Кольцевой дороге;
- Голосеевский проспект в направлении Демиевской площади.
Телеканал "Киев24" сообщил, что утром на Подольском мосту в Киеве разрешено движение только с левого на правый берег. Также перекрыта улица Новоконстантиновская от Хвойки до Корабельной.
В то же время мост Метро работает без ограничений, на посту Патона движение осуществляется по одной полосе с левого на правый берег до 16:00. По Северному мосту курсирует общественный транспорт в обе стороны, по Южному мосту с левого на правый могут проехать автомобили весом до 10 тонн.
Ситуация на дорогах Киева после обстрелов – последние новости
В ночь на 20 ноября российские оккупанты нанесли ракетно-артиллерийские удары по трем мостам в столице: Подольско-Воскресенскому, Дарницкому и Южному. Киевлянам рекомендуют без крайней необходимости не выезжать на собственном автотранспорте в город.
Также повреждения получила железнодорожная инфраструктура. В "Укрзализныце" предупредили о задержке ряда поездов из-за постоянной угрозы вражеских ударов.