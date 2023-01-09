По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Россия разместила ядерное оружие не только в оккупированном РФ украинском Крыму, но и на территории Беларуси. То есть, существует вероятность, что Владимир Путин рассматривает РБ как территорию для ядерных провокаций.

С одной стороны, пока мы не слышали никакой конкретики. Но, когда разведки сообщают о подготовке к провокациям, это не значит, что эти данные ничем не подкреплены. И я бы не исключал, что эти заявления нацелены на получение реакции от минобороны РБ.

С другой стороны, такие заявления стоит делать, поскольку, возможно, именно обнародование информации о планах противника лишает его смысла их реализовать. Например, можно вспомнить заявление о возможно готовящихся провокациях на Островецкой атомной станции… Не исключено, что после раскрытия этих планов РФ попросту теряет мотивацию совершать провокации.

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То есть, если на белорусско-украинской границе что-то произойдет, будет много сомнений. Кто-то явно будет считать такую провокацию исключительно российской.

Думать о репутации Лукашенко было уже поздно, а сделать Путину приятно - ничего не стоило

Еще один момент: Лукашенко действительно не раз "грозил" Западу размещением на своей территории "сверх ядерного" российского оружия. Такие заявления белорусский диктатор делал и в ноябре 2021-го года, и в начале февраля 2022-го, то есть, уже накануне нападения РФ на Украину. Но тогда он, скорее, подыгрывал Путину. Думать о репутации ему было уже поздно, а сделать Путину приятно — ничего не стоило. Кроме того, те заявления были прозрачным намеком Западу о необходимости прекратить санкции и изоляцию РБ. Мол, в противном случае уйду к Путину, вплоть до размещения его "ядерки", потому забудьте про нарушения на выборах и дружите со мной.

Сегодня же, когда Лукашенко доигрался до роли соагрессора в войне против Украины, он и правда не против размещения российского ядерного оружия на своей территории. Он понимает, что Путин вряд ли будет использовать какие-либо ракеты с ядерными боеголовками против него самого. Куда опаснее для режима Лукашенко, в его представлении, выглядят, зашедшие в Беларусь, российские танки. Военную технику Путин мог бы использовать для смены власти в Минске. Ядерное оружие — нет.

Конечно же, это очень сомнительная логика, но так можно объяснить, почему Лукашенко не против.

Размещение ядерного оружия на территории Беларуси делает ее потенциальной целью для НАТО

Вместе с тем, размещение российского ядерного оружия все же представляет угрозу для Беларуси. Если вспомнить дискуссии аналитиков о возможности России нанести по Украине удар тактическим ядерным оружием, то отставные американские силовики не раз заявляли, что страны НАТО могут рассмотреть вариант несимметричного ответа РФ. И если не по территории самой России, то, к примеру, по российским военным объектам за ее пределами. В этом контексте размещение ядерного оружия на территории Беларуси делает ее именно такой потенциальной целью для НАТО.

В НАТО обязательно обратят внимание на размещение ядерного оружия РФ в Беларуси. Но для этого Альянс должен увидеть больше доказательств о таких фактах. И если они есть, возможно, стоило бы их уже обнародовать.

Вадим Можейко, аналитик Белорусского института стратегических исследований