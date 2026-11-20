Во многих регионах проводятся аварийные отключения электроэнергии.

В результате масштабной ракетно-дроновой атаки российских оккупантов в ночь на 20 ноября атомные электростанции в Украине были вынуждены снизить мощность генерации, сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

"Под ударом оказались важные объекты энергетики – электростанции, подстанции систем передачи и распределения электроэнергии. Возвращение к нормальной схеме работы будет происходить постепенно, после восстановления поврежденных сетей", – отмечает Некрасов.

В результате атаки была обесточена часть потребителей в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях. Соответственно, энергетики ввели аварийные отключения света в Киеве, Львовской, Закарпатской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Ивано-Франковской областях.

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Почасовые графики отключений должны быть отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Восстановительные работы уже ведутся там, где это позволяет обстановка с безопасностью. В то же время враг снова и снова атакует восстановленные объекты, а постоянные воздушные тревоги существенно замедляют ремонтные работы. В Харьковской области в результате вражеской атаки ранения получили двое энергетиков.

"В большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности – графики ограничения мощности. Из-за постоянных атак ситуация с электроснабжением может быстро меняться. Следите за сообщениями операторов систем распределения в своих регионах", – предупреждает Некрасов.

Как сообщает "Укрэнерго", по состоянию на 11:30 аварийные отключения электроэнергии действовали в Полтавской и Харьковской областях. Также сложной была ситуация в Одессе – в городе и близлежащих районах фиксировали масштабное обесточивание.

В целом оставалась обесточенной часть потребителей в Киеве и десяти областях: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской. Отмечается, что вражеские удары нанесли значительные повреждения энергетической инфраструктуре, в частности, подстанциям "Укрэнерго".

Ситуация в энергосистеме Украины – последние новости

Во время вражеской атаки 20 ноября был поврежден объект энергетической инфраструктуры во Львовской области. Здесь были введены графики аварийных отключений электроэнергии. Также в регионе зафиксировали повреждения автомобилей, общежития и частных домов.

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что оккупанты существенно усилили интенсивность атак на энергетическую инфраструктуру Украины еще до начала зимы. Количество ударов по энергетическим объектам за последние месяцы уже в разы превышает прошлогодние показатели, а полностью защитить всю систему от разрушений, по его словам, невозможно.

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