Он отметил, что только санкции не помогут остановить войну, но они показывают свою эффективность.

Санкции, введенные Евросоюзом против РФ являются эффективными и их действие станет заметнее со временем.

Такое мнение высказал высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель в интервью PAP. На вопрос о том, работают ли антироссийские санкции, он ответил утвердительно. "Санкции, в сочетании с военной помощью Украине, международным давлением и дилпоматичними усилиями, дают свои плоды. Чем больше времени будет проходить, тем болезненнее они станут для руководства Кремля и российской экономики", - отметил Боррель и добавил, что главная цель санкций - не дать Путину финансировать свою военную машину.

При этом дипломат отметил, что санкции не являются панацеей и только они не остановят войну. "Это один из инструментов, которые мы задействовали, но уже очевидно, что они работают и имеют для России серьезные последствия: российская экономика существенно пострадала и теряет способность модернизироваться", - добавил он.

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Боррель отметил, что, по прогнозам ОЭСР, экономика РФ в 2023 году сократится на 5,6%.

9-й пакет санкций Евросоюза против РФ

15 декабря ЕС согласовал девятый пакет санкций против Российской Федерации, введенных в связи с военной агрессией РФ в Украине.

Санкции применены к представителям Госдумы РФ, физических лиц, компаний и представителей военного сектора, лиц, которые были причастны к координации хищения украинского зерна и другой украинской продукции, к похищению людей, в частности детей.

В санкционный пакет вошли 5 российских политических партий, которые представлены в Госдуме РФ.

Кроме того, ЕС применил санкции к судьям Конституционного Суда РФ, а также лицам, которые причастны к российской пропаганде. "Речь идет как об отдельных представителях, так и о телеканалах. Это "НТВ-Мир", "Россия-1", "Рен-ТВ" и российский "Первый канал", - отметил представитель Украины при Евросоюзе Всеволод Ченцов.

В санкционном списке-российский бизнесмен Юрий Ковальчук с семьей. Его называют "личным банкиром" президента РФ.

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