Она призвала Конгресс в срочном порядке предоставить Киеву ракеты Patriot, разведывательные данные и другую помощь, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы зимой.

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала подход администрации президента Дональда Трампа к войне России против Украины. Она заявила, что Вашингтон фактически сократил военную поддержку Киева, чем укрепил позиции Владимира Путина.

В эссе для The New York Times Клинтон призвала американский Конгресс срочно вмешаться, обеспечить Украину средствами противовоздушной обороны и возобновить разведывательную поддержку

Чего Трамп должен был требовать от Путина и Си Цзиньпина

В своей колонке Клинтон подчеркнула, что во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином президент США Дональд Трамп должен был занять более четкую позицию по поводу войны в Украине.

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По её словам, американский лидер должен был потребовать от России прекратить бомбардировки украинских мирных жителей и разрушение энергетической и водной инфраструктуры.

Кроме того, Трамп должен был предупредить Си Цзиньпина о последствиях поддержки российской военной машины и дать понять Путину, что попытки заставить украинцев сдаться не увенчаются успехом.

Клинтон убеждена, что Украина способна выстоять благодаря стойкости своего народа и поддержке США и союзников по НАТО.

В то же время, по её оценке, Трамп не сделал ничего из перечисленного. Бывшая госсекретарь также обратила внимание на то, что американский президент покинул саммит без пресс-конференции, на которой мог бы рассказать о переговорах с Путиным.

Клинтон обвинила Трампа в сокращении военной помощи Украине

Отдельно Хиллари Клинтон обратила внимание на сокращение американской поддержки Украины в течение последних месяцев.

По её словам, Пентагон замедлил поставки жизненно важных ракет противовоздушной обороны. Также Украина неоднократно сталкивалась с перебоями в доступе к военной версии Starlink – Starshield – и к американской разведывательной информации о предстоящих российских ракетных ударах.

Клинтон напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский сообщал об ограничении доступа к Starshield, который, в частности, помогает украинским военным противодействовать ударным беспилотникам.

По её мнению, такие действия американской администрации ободряют Путина, снижают его готовность идти на уступки ради мира и ослабляют обороноспособность Украины.

Россия захватывает меньше территорий, поэтому усиливает удары по гражданской инфраструктуре

Клинтон считает, что усиление российских ракетных и беспилотных атак связано с трудностями российской армии на поле боя.

Она сослалась на данные Института изучения войны, согласно которым за первые 10 месяцев года российские войска захватили лишь 46 квадратных миль украинской территории. Для сравнения: за аналогичный период 2025 года этот показатель составлял 1874 квадратных миль.

За последние два месяца Россия, согласно приведённым ею данным, потеряла в Украине больше территории, чем смогла захватить.

Также Клинтон упомянула об успешном поражении Украиной части стратегически важного моста через Керченский пролив, соединяющего Россию и оккупированный Крым.

По её мнению, из-за отсутствия значительного продвижения на фронте Путин пытается достичь своих целей ударами по гражданской инфраструктуре. Российский диктатор, как считает Клинтон, рассчитывает использовать зимние морозы, чтобы заставить украинцев капитулировать.

Украине не хватает ракет Patriot для защиты от российской баллистики

Особое внимание бывшая госсекретарь уделила проблеме противовоздушной обороны Украины.

Она отметила, что украинские военные разработали способы перехвата российских реактивных беспилотников и крылатых ракет. Однако у Украины до сих пор нет собственного полноценного решения для противодействия российским баллистическим ракетам.

Экспериментальная технология, которая должна помочь восполнить этот пробел, находится в стадии разработки и, вероятно, будет готова не раньше середины 2027 года. Поэтому пока Украина по-прежнему нуждается в американских ракетах Patriot.

По словам Клинтон, Владимир Зеленский сообщал, что администрация Трампа замедлила поставки этих ракет в среднем до 12 единиц в месяц. В то же время украинская разведка оценивает возможности России по производству баллистических ракет в 110 единиц ежемесячно.

Ситуацию осложняет и то, что Пентагон задерживал выдачу разрешений, необходимых другим странам для поставки Украине систем "Пэтриот".

Клинтон предложила несколько способов увеличить поставки ракет Украине

По мнению бывшей госсекретаря, администрация Трампа могла бы использовать механизмы, которые уже применялись ранее.

В частности, в 2024 году администрация Джо Байдена перенаправила Украине часть ракет Patriot, предназначенных для продажи третьим странам. Это позволило усилить украинскую противовоздушную оборону без сокращения американских запасов.

Клинтон считает, что администрация Трампа могла бы предложить другим государствам заменить каждую переданную Украине ракету Patriot после того, как новые боеприпасы сойдут с производственных линий.

В конце своей колонки Хиллари Клинтон призвала американских законодателей использовать вопрос принятия ежегодного Закона о национальной обороне и военном бюджете в качестве рычага влияния на администрацию Трампа.

Она считает, что демократы и республиканцы должны совместно требовать от президента продолжения разведывательной поддержки Украины, четкого графика поставок ракет Patriot и расширения доступа к Starlink.

Также Конгресс, по её словам, должен добиться подготовки к увеличению гуманитарной помощи Украине этой зимой.

"Сейчас время действовать, а не успокаиваться", – подытожила бывшая госсекретарь США.

Саммит Трампа, Путина и Си в Китае – последние новости

Как писал УНИАН, трехсторонний саммит с участием президентов Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина был представлен его участниками как историческое событие. По данным The Times, для Путина этот саммит действительно прошел успешно – даже лучше, чем он мог мечтать еще два года назад.

Также сообщалось, что Путин склонил голову после жесткого обращения премьера Австралии в Китае.

"И я совершенно прямо говорю президенту Путину: прекрати свою войну, прекрати её немедленно", – заявил Энтони Албаниз.

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