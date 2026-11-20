На западе введены аварийные отключения.

В Киеве 20 ноября из-за массированной атаки жители ряда районов остались без света. Кроме того, во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях введены аварийные отключения.

Как сообщает ДТЭК, без электроэнергии осталась часть жителей Печерского, Соломенского, Голосеевского, Днепровского и Дарницкого районов столицы.

"В других районах столицы действуют экстренные отключения из-за повреждения оборудования и перегрузки сетей. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий атаки. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома киевлян и стабилизировать ситуацию", – говорится в сообщении.

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Кроме того, по данным "Укрэнерго", во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях введены аварийные отключения электроэнергии.

"Из-за атаки врага на энергетическую инфраструктуру ситуация в энергосистеме крайне сложная. Для стабилизации её работы в трёх областях вынужденно применены аварийные отключения. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию и восстановить электроснабжение потребителей", – отметили энергетики.

Атака РФ на Украину 20 ноября

Как сообщал УНИАН, в пятницу РФ массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Киев несколько раз за ночь подвергался ударам баллистических ракет. В городе в результате попаданий поврежден объект критической инфраструктуры, возникли пожары в нескольких районах. Также известно о 3 погибших сотрудниках "Киевводоканала". Многие люди получили ранения.

Ночью РФ нанесла ракетные удары по 3 мостам в Киеве: Подольско-Воскресенскому, Дарницкому и Южному. В связи с затрудненным движением между левым и правым берегами столицы власти попросили жителей без крайней необходимости не выезжать на частном автотранспорте в город.

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