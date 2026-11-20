Украина создает проблемы для военной и гражданской логистики в Крыму.

Разрушение Украиной стратегически важного для России Крымского моста перерезает пути снабжения российских войск, действующих на юге и востоке Украины, а также на оккупированном полуострове в Черном море, и может по-настоящему "прижать" Россию.

Как пишет Reuters, аналитики и военные отмечают, что хотя сами по себе эти атаки не меняют коренным образом ход боевых действий, они создают дополнительную нагрузку на и без того перенапряженную логистическую сеть – проблему, которую России может быть крайне сложно решить.

При этом удар по такому знаковому для России инфраструктурному проекту имел мощный символический эффект – особенно в преддверии трехсторонней встречи президента Владимира Путина Трампом и Си Цзиньпином.

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Как отмечает эксперт Atlantic Council Джон Хелин, это продемонстрировало способность Киева наносить удары по российской логистике в районе Азовского моря и на оккупированных территориях юго-востока Украины – и всё это происходит в момент, когда продвижение российских войск на фронте практически остановилось. "Более важный момент здесь – не столько само разрушение Крымского моста, сколько растущее давление, которое Украина оказывает на российскую логистическую систему в целом", – отметил он.

Больше трафика – больше целей

Еще за несколько месяцев до этого Украина начала атаковать российские линии снабжения на ключевой автомагистрали М-14, проходящей через оккупированные южные территории – важнейшую артерию, обеспечивающую военные действия Москвы на обширном участке фронта.

По словам военного эксперта Франца-Штефана Гади, после частичного вывода Крымского моста из строя у России практически не остается иного выбора, кроме как направлять транспортные потоки по этой дороге, которая сама по себе является приоритетной целью для атак.

"Больше трафика – значит, больше целей", – сказал он, добавив однако, что "внезапный логистический коллапс" маловероятен, поскольку Россия выработала тактику противодействия, включающую рассредоточение сил и передвижение в ночное время.

Командир подразделения украинских беспилотников, действующих в районе этой автомагистрали, предположил, что Россия усилит там противовоздушную оборону, однако выразил уверенность, что украинские силы смогут и дальше наносить ущерб.

Изоляция Крыма

Разрушение железнодорожной части моста может вынудить Россию перенаправить все грузовые железнодорожные перевозки через тот же сухопутный коридор, по которому проходит трасса М-14, сообщил офицер украинского соединения "Азов", действующего в зоне этого коридора.

По словам офицера, рост объема российских грузоперевозок через подконтрольный им сектор стал бы "огромным бонусом". Он добавил, что за последние месяцы бойцы "Азова" в своей зоне ответственности вывели из строя 100 локомотивов и уничтожили 600 тонн топлива.

По словам Гади, потеря доступа к Крымскому мосту сильнее ударит по военной и гражданской логистике в самом Крыму, чем по действиям российских войск на юге Украины:

"Главный вопрос заключается в том, сможет ли Украина вывести мост из строя, одновременно продолжая оказывать давление на сухопутный коридор. Именно сочетание этих двух факторов способно по-настоящему прижать Россию".

Удары по Крымскому мосту

Ранее в сети появились спутниковые снимки последствий ударов по Крымскому мосту. Зафиксированы повреждения железнодорожного полотна как минимум в трех местах. В частности, одно из повреждений расположено в районе крепления последней уцелевшей арки моста.

Аналитики ISW отмечают, что повреждение моста будет иметь каскадные последствия для российской логистики и операций на фронте, несмотря на попытки Владимира Путина убедить всех в том, что мост используется исключительно в гражданских целях.

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