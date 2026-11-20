Энергетики осмотрят оборудование и приступят к ремонтным работам, как только это позволит обстановка с безопасностью.

В Одессе в пятницу, 20 ноября, во время воздушной тревоги пропали свет и вода, а также остановился городской электротранспорт.

Как сообщает корреспондент УНИАН, местные жители сообщают о проблемах с отоплением. Мониторинговые каналы предупредили об атаке реактивных дронов.

В пресс-службе Одесского городского совета также заявили, что из-за отключения электроэнергии временно приостановлено движение всех трамваев и троллейбусов.

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В ДТЭК заявили, что в Одессе и Одесском районе во время воздушной тревоги произошли отключения света.

"Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики осмотрят оборудование и начнут ремонтные работы. В первую очередь необходимо восстановить электроснабжение объектов критической инфраструктуры, а затем – жилых домов", – говорится в сообщении.

Местные Telegram-каналы сообщили, что в Одесском районе произошло обесточивание двух крупных подстанций.

Начальник Одесской ОГА Олег Кипер со ссылкой на "Укрэнерго" заявил, что в результате ночных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины нарушена работа объектов энергосистемы, что повлияло и на энергоснабжение в Одесской области. Фиксируются отключения света в Одесском районе, в частности в Одессе.

Ранее Кипер сообщал, что утром российские войска атаковали энергообъект ДТЭК "Одесские электросети". В результате этой атаки без света остались более 41 тыс. потребителей в Одесском и Раздельнянском районах.

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Первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов заявил, что в результате масштабной ракетно-дроновой атаки российских оккупантов в ночь на 20 ноября атомные электростанции в Украине вынуждены были снизить мощность генерации.

По его словам, под ударом оказались важные объекты энергетики – электростанции, подстанции систем передачи и распределения электроэнергии. В результате атаки была обесточена часть потребителей в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях. Были введены аварийные отключения света в Киеве, Львовской, Закарпатской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Ивано-Франковской областях.

Кроме того, в западных областях Украины после российской атаки ввели графики отключения света.

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