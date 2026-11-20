Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,45 грн, а евро – 50,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 20 ноября, снизился на 15 копеек и составляет 45,55 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 20 копеек и составляет 50,20 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,90 гривни, а евро – по курсу 49,20 гривни за единицу иностранной валюты.

Таким образом, купить 100 долларов в отделениях банка сегодня можно за 4555 гривень. 100 евро обойдутся в 5020 гривень.

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Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в пятницу снизился на 21 копейку и составляет 45,45 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня остался неизменным – 50,25 гривни.

Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 20 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,05 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции. Официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 49,53 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 4 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 17 копеек и составляет 45,61 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,96 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 20 копеек и составляет 50,46 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,44 гривни за евро.

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