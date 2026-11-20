Кроме того, во Львове и области ввели аварийные отключения электроэнергии.

Во время российского воздушного удара во Львове и на Львовщине зафиксированы повреждения автомобилей, общежития и частного дома, сообщил мэр Андрей Садовый.

На улице Лазаренко во Львове упали обломки российского беспилотника типа "Шахед". В результате были повреждены два автомобиля, а в общежитии выбиты окна.

Еще один опасный обломок обнаружили на улице Пулюя – там на тротуаре нашли часть ракеты. На месте работают спасатели.

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Последствия российской атаки зафиксировали также в селе Лисиничи. Там поврежден частный жилой дом. По предварительной информации, пострадавших нет, пожара также не возникло.

После отмены воздушной тревоги соответствующие службы обследуют дома. Информацию о последствиях обстрела обещают обновлять.

Как сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий, по распоряжению "Укрэнерго" во Львове и Львовской области введены графики аварийных отключений электроэнергии. Поврежден объект энергетической инфраструктуры в области.

Обновлено в 08:53. Козицкий уточнил, что Львовская область прожила сложную ночь и утро.

В одном из сел Золочевского района после сбития вражеский беспилотник повредил три жилых дома и автомобиль. Раненый 48-летний мужчина.

Дроны сбили также над тремя селами во Львовском районе. В одном из них во время работы ПВО пули попали в жилой дом.В другой деревне загорелся гараж и жилой дом. В третьем – беспилотник сбили на открытой территории.

Поврежден энергообъект в Стрыйском районе.

"Наши защитники неба непрерывно работали почти 6 часов. Область пережила большую ракетно-дроновую атаку. Поступают новые сообщения о последствиях. Их проверяют профильные службы", - добавил Козицкий.

Кроме того, он затем уточнил, что по состоянию на данный момент во Львове в результате атаки РФ погибли два человека.

По уточненным данным, два человека погибли во время атаки врага по железнодорожной станции "Скнилов". Еще по меньшей мере четверо пострадали.

Обновлено в 09:50. По словам Садового, в больницах Львова уже девять пострадавших в результате утренней атаки. Медики оказывают им помощь.

Козицкий добавил, что количество людей, пострадавших в результате атаки врага по билетным кассам на железнодорожной станции во Львове, возросло до семи.

Атака на Украину 20 ноября – что известно

Как сообщал УНИАН, россияне наносят массированные удары по Украине с помощью дронов и ракет. В течение ночи 20 ноября враг несколько раз атаковал Киев баллистическими ракетами. Также известно о запуске крылатых ракет с самолетов стратегической авиации.

Под атакой дронов и ракет находятся также западные регионы Украины. Во Львове, по сообщениям местных Telegram-каналов, обломки российской "Герани" разлетелись возле многоэтажек.

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