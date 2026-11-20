Уиткофф и Кушнер зондировали почву в Киеве и среди европейских лидеров относительно сделки, которая идет вразрез с пожеланиями Москвы.

Зять и специальный посланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в последние несколько месяцев на закрытых мирных переговорах обсуждал идею, предоставления Украине членства в НАТО в обмен на уступку территорий России. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что ранее этот вариант считался нежизнеспособным, и еще в начале прошлого года сам Трамп исключил возможность вступления Украины в НАТО, назвав это неприемлемым для России. Однако, по словам участников переговоров, в последние месяцы эта идея неоднократно поднималась в беседах Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа с европейцами.

В частности, на прошлой неделе в Дублине Кушнер обсудил такую ​​возможность с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями европейских стран. Этот вопрос также затрагивался как минимум на одной из встреч, состоявшихся на прошлой неделе в Объединенных Арабских Эмиратах, где Кушнер и Уиткофф проводили переговоры с представителями Украины, Европы и России. Также один из европейских лидеров отметил, что эта идея обсуждалась еще в августе – в ходе телефонного разговора.

Видео дня

По данным источников WSJ, американская сторона предложила два возможных сценария:

"Согласно первому из них, Украина должна отказаться от контроля над территориями на Донбассе – в обмен на полноценное членство в НАТО. Вторая идея заключалась в том, чтобы заморозить конфликт вдоль линии фронта – при этом часть территории Донбасса осталась бы под контролем Украины, – а также предоставить Украине гарантии безопасности для защиты от возможного нападения со стороны России в будущем. Эти гарантии могли бы быть закреплены в международном договоре с участием США и, возможно, европейских союзников".

По словам американского чиновника, переговорщики обсуждают множество вариантов, однако для заключения окончательного соглашения потребуется согласие как Украины, так и России.

Как отмечает издание, такое обсуждение возможности вступления Украины в НАТО показывает, насколько далеко Вашингтон готов зайти, чтобы вывести переговоры между Россией и Украиной из тупика. Ранее и администрация Трампа, и предыдущие администрации США выступали против предоставления Украине членства в этом военном альянсе, опасаясь, что такой шаг может втянуть Запад в прямое противостояние с Москвой.

В то же время, пока неясно, насколько серьезно американские посредники рассматривают эту идею и изменил ли Трамп свою позицию относительно вступления Украины в НАТО.

При этом, по данным источников, на встрече в Абу-Даби на прошлой неделе российская сторона прямо потребовала, чтобы Украина отказалась от любых стремлений вступить в НАТО.

В документе, распространенном среди участников переговоров, Москва потребовала, чтобы Украина исключила из своей Конституции положения о стремлении вступить в НАТО. Российские переговорщики также настаивали на том, чтобы альянс взял на себя обязательство не размещать на территории Украины войска или военную технику, а также потребовали прекратить поставки западных вооружений Киеву.

Мирные переговоры

Ранее США убедили Россию, что будущие гарантии безопасности для Украины должны основываться на принципах статьи 5 НАТО о коллективной обороне. Специальный посланник президента США Джаред Кушнер заявил, что Москва в целом принимает такую концепцию, хотя и относится к ней со значительным скептицизмом и недоверием.

Тем временем Трамп после завершения встречи с Путиным и Си Цзиньпином позвонил в Берлин, где проходило заседание Коалиции желающих. Во время разговора Трамп заявил, что Путин серьезно настроен на мирные переговоры, а также раскритиковал Европу за многомиллиардную помощь Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: