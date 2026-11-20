Путин заявил, что Крымский мост является "чисто гражданским объектом".

Украинские силы три раза за три дня нанесли удары по Крымскому мосту, и его повреждение будет иметь каскадные последствия для российской логистики и операций на фронте. Об этом пишут аналитики Института изучения войны.

Так, в ночь с 18 на 19 ноября украинские войска нанесли удар по мосту с применением береговых ракетных комплексов "Нептун", в результате чего было повреждено железнодорожное полотно; ранее в результате украинских атак произошло полное обрушение автомобильной части моста.

При этом аналитики опровергают ложь лидера РФ Владимира Путина на саммите АТЭС о том, что мост используется исключительно в гражданских целях.

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Путин заявил, что Крымский мост является "чисто гражданским объектом" и что российские войска якобы не используют его для перевозки военной техники, боеприпасов, нефти или нефтепродуктов. Однако на самом деле российские силы используют этот мост для военных перевозок и продолжают полагаться на него для поддержания оккупации Крыма, подчеркивают в ISW.

"Разрушение автомобильной части и повреждение железнодорожной вынудят Россию в большей степени опираться на трассу М-14 (Ростов – Крым), проходящую вдоль южного побережья оккупированной части Украины, для снабжения Крыма и обеспечения российской группировки войск на юге. При этом украинские силы активно наносят удары и по трассе М-14, что еще больше осложняет логистику противника", - отмечается в анализе.

При этом аналитики добавляют, что удары по Крымскому мосту являются частью более масштабной кампании, направленной на нарушение российских наземных линий коммуникаций на всем театре военных действий.

При этом Путин заявил, что никаких переговоров после недавнего удара Украины по Крымскому мосту не будет и отметил, что российские войска теперь предпримут ответные меры в связи с ударами по мосту.

Однако сами россияне уже несколько недель наносят удары по крупным мостам через Днепр в Украине, напоминают аналитики.

"Пытаясь представить удары Украины по Крымскому мосту как эскалацию, Путин стремится отвлечь внимание от того факта, что сам Кремль по-прежнему не желает договариваться о прекращении войны", - подчеркивают в ISW.

Удары по Крымскому мосту

Как отмечал пресс-секретарь Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук, из-за поражения Крымского моста Черноморский флот фактически "заблокирован" в Черном море, а также заблокирован ряд портов.

В то же время военный эксперт Павел Нарожный заявил, что с помощью дронов разрушить Крымский мост невозможно. Вероятно, целью новой атаки было вывести его из строя, остановить движение, не разрушая сам мост, а также оказать психологическое давление.

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