Оба ведущих кандидата на пост президента Франции выступают против поддержки Украины.

Президентские выборы во Франции складываются как противостояние популистов, которые откажутся от непоколебимой поддержки Украины. Соответственно, ни один из ведущих кандидатов в президенты – Жан-Люк Меланшон или Марин Ле Пен – не принесет Украине ничего хорошего в случае своей победы, пишет Politico.

Опросы всё чаще показывают, что ультраправая фаворитка предстоящих выборов Марин Ле Пен и ультралевый кандидат Жан-Люк Меланшон имеют шансы пройти во второй тур следующей весной, чтобы в конечном итоге выиграть президентские выборы и стать преемником Эммануэля Макрона. При этом оба кандидата являются критиками НАТО, а их соперники обвиняют их в том, что они повторяют тезисы Кремля о войне в Украине.

Ле Пен ведет спор с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу того, где может состояться их возможная встреча. Она неоднократно заявляла, что из-за неблагоприятных финансовых перспектив Франция больше не может позволить себе оказывать финансовую поддержку Киеву.

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Меланшон выступает против украинских дальнобойных ударов вглубь российской территории. Он также подвергся жесткой критике за поддержку "референдума" РФ на Донбассе.

Таким образом, более сдержанная поддержка Украины со стороны Парижа стала бы серьезным вызовом для Европы. Франция является единственной ядерной державой в пределах Европейского Союза. Она является сопредседателем "Коалиции желающих", представители которой 19 ноября собирались в Берлине для обсуждения поддержки Киева.

Париж также является ключевым игроком в усилиях по принятию жестких мер против теневого флота России, суда которого транспортируют нефть для продажи вопреки санкциям ЕС.

Если говорить о военной поддержке Украины, Франция отстает от таких стран, как Швеция и Германия. Однако, по словам трёх европейских дипломатов, действующий президент Макрон демонстрирует сильное политическое лидерство в отношении Украины. При президентстве Ле Пен или Меланшона существует риск, что это прекратится.

Как сообщил один украинский чиновник, наибольшие риски касаются обязательств Франции в рамках "Коалиции желающих" в отношении гарантий безопасности и будущего финансирования со стороны ЕС.

"С точки зрения финансовой поддержки (Франция) никогда не входит в первую десятку. Но с точки зрения подрыва консенсуса в Европе это станет настоящим вызовом", – отметил чиновник.

Кроме того, как отметил один дипломат из НАТО, ещё одним риском станет европейское единство на мирных переговорах, в которых французы играют большую роль.

"Когда на переговорах речь заходит о европейской безопасности, Франция играет важную роль – будет сложно найти общую позицию", – сообщили источники.

Выборы во Франции

Как известно, следующие выборы президента Франции пройдут в два тура – 18 апреля и 2 мая 2027 года. Действующий президент Макрон завершает свой второй президентский срок.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября Марин Ле Пен встретилась с послом Украины во Франции Вадимом Омельченко и заявила, что в случае ее избрания президентом Франция продолжит оказывать Украине материальную и гуманитарную помощь.

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