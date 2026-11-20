Жителей просят без крайней необходимости не выезжать в город на личном автотранспорте.

Россияне ночью 20 ноября повредили баллистическими ударами три моста в столице: Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

"В результате баллистической атаки на столицу имеются повреждения на Подольско-Воскресенском мостовом переходе. Движение с правого на левый берег на нем пока закрыто", – отметил он.

Степень повреждений Дарницкого моста, по его словам, специалисты смогут оценить после окончания воздушной тревоги.

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"Снова был нанесен удар по Южному мосту. На нем движение пока остается в ограниченном режиме. Разрешено только движение с левого на правый берег для автотранспорта массой до 10 тонн и общественного транспорта массой до 18 тонн", – сообщил городской голова.

В связи с затрудненным движением между левым и правым берегами столицы он попросил жителей без крайней необходимости не выезжать на частном автотранспорте в город.

"Также обращаюсь к учреждениям и предприятиям, где есть такая возможность, с просьбой ввести график удаленной работы сотрудников", – написал Кличко.

Обновлено в 7:13. В Киевской городской государственной администрации сообщили, что из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение троллейбусов в части Печерского, Соломенского и Голосеевского районов.

Также изменили движение автобусы №№ 110, 111, 112 – из-за перекрытия движения на Подольском мостовом переходе в направлении левого берега. Движение автобусов организовано Северным мостом.

Атака РФ на Украину

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября РФ массированно атакует Украину ракетами и дронами. Только по Киеву было 7 волн ударов баллистическими ракетами. Пожары произошли в Оболонском и Голосеевском районах. Также россияне нанесли удары по Харькову, где повредили больницу и жилой комплекс. Кроме того, взрывы раздавались во Львове.

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