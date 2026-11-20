История привлечет к ответственной их обоих, подчеркнул Байден.

Сын бывшего президента США Хантер Байден резко раскритиковал действующего американского лидера Дональда Трампа за то, что тот назвал кремлевского диктатора Владимира Путина своим другом.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в X. "Большое предательство. Предательство союзников, которые нам доверяли. Предательство солдат, которые служили. Предательство каждого американца, который верил, что должность важнее самого человека", – написал Хантер Байден.

Он также заявил, что действующий американский президент заботится только о себе.

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"История привлечет обоих этих мужчин к ответственности за их преступления", – добавил Байден.

Что этому предшествовало

Американский президент Дональд Трамп назвал российского диктатора Путина "своим другом" в кулуарах саммита АТЭС в Шэньчжэне во время двусторонней встречи. В Кремле после этого заявили, что на встрече они обсуждали вопрос войны в Украине.

В Польше уже раскритиковали такие заявления Трампа. Премьер-министр страны Дональд Туск на своей странице в X написал: "Боже, убереги нас от таких друзей". А министр иностранных дел Радослав Сикорский отметил, что объятия Трампа и Путина вызывают тревогу.

После трехсторонней встречи с Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином Трамп пообщался с европейцами. По данным Bloomberg, во время этого разговора американский президент заявил, что встреча в Китае прошла успешно и что она может способствовать завершению войны в Украине.

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