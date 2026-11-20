Также было уничтожено 102 реактивных дрона.

В ночь на 20 ноября Силы обороны Украины сбили 3 баллистические и 79 крылатых ракет, запущенных российскими захватчиками. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

В частности, в отчете не указывается точное количество баллистических ракет, запущенных противником в ночь на 20 ноября, но отмечается, что оккупанты наносили удары такими типами баллистических ракет, как "Искандер-М", "С-400" и противокорабельными ракетами "Циркон".

Вместе с тем Силам обороны удалось перехватить 3 баллистические ракеты.

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Также захватчики запустили 84 крылатые ракеты воздушного и морского базирования "Х-101", "Калибр" и "Искандер-К".

Украинским защитникам удалось сбить 79 крылатых ракет "Х-101" и "Калибр".

Кроме того, враг запустил 404 ударных дрона типа Shahed (123 из них – реактивные), "Гербера" и дроны-имитаторы типа "Пародия".

Украинские защитники смогли сбить или подавить 380 вражеских дронов типа Shahed (102 из них – реактивные).

В целом, по предварительным данным, по состоянию на 10:30, противовоздушной обороной Украины сбито или подавлено 372 цели.

"Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника в 23 точках, а также падение сбитых (обломки) в 10 точках", – отмечается в отчете.

Массированная атака РФ – что известно

Как сообщал УНИАН, по информации премьер-министра Украины Сергея Корецкого, этой ночью под российским ударом оказались Киев и девять областей.

Всего в Украине в результате ночной российской атаки погибли восемь человек, 28 – пострадали. В частности, в Киеве ночью в результате российской атаки погибли шесть человек.

Этой ночью РФ наносила удары в Киеве по трем мостам: Подольско-Воскресенскому, Дарницкому и Южному.

В результате ночной атаки российских оккупантов на мосты и дорожную инфраструктуру в Киеве фиксируется большое количество пробок на дорогах.

Серьезной атаке также подверглись Львов и область. Есть погибшие и пострадавшие.

Кроме того, в результате массированного удара России по Украине в ночь на 20 ноября была повреждена железнодорожная инфраструктура.

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