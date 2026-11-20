Компания уже около трех лет экспериментирует с такой конструкцией.

Apple намерена возродить одну из уникальных особенностей смартфонов Samsung – изогнутые экраны. По слухам, юбилейные iPhone 20 Pro/Pro Max, которые ожидаются осенью 2027 году, получат дисплей с закругленными краями со всех четырех сторон.

По информации Ice Universe, компания уже около трех лет экспериментирует с такой конструкцией. По предварительным данным, рамки вокруг дисплея в таких айфонах будут иметь толщину около 1 мм и практически сольются с закругленными краями. Вживую это будет смотреться "фантастически".

Ожидается, что линейка iPhone 2027 года будет включать четыре модели: две с плоскими экранами и две с четырехсторонним изогнутым стеклом. Утекшие на днях рендеры отражают ранние прототипы с сильной степенью закругления – нынешние версии устройства, по словам источника, имеют менее выраженные "водопады".

Видео дня

Впервые Samsung представила смартфон с изогнутым экраном еще в 2013 году. Затем последовал Galaxy Note Edge, экран которого плавно заходил исключительно на правую грань корпуса. Позже компания распространила этот дизайн на обе стороны, фактически избавившись от боковых рамок.

Такой подход сохранялся вплоть до Galaxy S21 Ultra. Начиная с Galaxy S22 Ultra, Samsung стала постепенно уменьшать изгиб, а в Galaxy S24 Ultra и вовсе перешла на полностью плоский экран. При этом у изогнутых панелей не было массовых технических дефектов – основной жалобой пользователей оставались лишь случайные нажатия по краям.

На данный момент Apple официально не подтверждала кардинальный редизайн юбилейного iPhone. Тем временем Samsung сосредоточена на подготовке линейки Galaxy S27 (включая новую модель S27 Pro), выход которой запланирован на начало 2027 года.

По слухам, в 2027 году выйдут сразу шесть новых iPhone. Помимо iPhone 20 Pro и iPhone 20 Pro Max в разработке находятся базовый iPhone 18, iPhone Air 2, iPhone 18e и iPhone Duo 2.

Вас также могут заинтересовать новости: