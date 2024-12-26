По словам чиновников, европейскому населению будет сложно "продать" отправку солдат, чтобы "умирать" в Украине.

В Европе скептически настроены относительно шансов отправить миротворческие войска в Украину, если к миссии не присоединятся американцы.

Как пишет "Радио Свобода" со ссылкой на источники, европейские чиновники считают, что будет очень сложно убедить население Европы в необходимости отправить европейских военных в Украину без участия США в миссии.

В частности, один из чиновников напомнил о скептицизме в Чехии и Польше по этому вопросу, а это две страны, которые должны обеспечить достаточно много солдат.

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"Не верьте в европейских солдат на украинской земле по двум причинам: россияне этого не примут - первое. Второе - это трудно "продать" европейскому населению (отправка "наших ребят" в Украину умирать - замечательная фраза для популистов)", - говорит другой дипломат.

Миротворцы в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, в Европе продолжаются дискуссии о возможном введении миротворцев на линию разграничения между Украиной и РФ в случае договоренности об окончании боевых действий.

Авторитетный военный аналитик Франц-Штефан Гади убежден, что идея с миротворцами будет иметь смысл только в том случае, если это будут хорошо оснащенные мощные войска, действительно готовые к бою с россиянами.

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время встреч в Брюсселе обсуждали идею размещения в Украине миротворческой миссии.

Некоторые страны уже высказались по этому вопросу. Так, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что может представить себе немецких солдат в Украине, но только после прекращения огня.

В Испании уже заявили, что точно не планируют посылать своих солдат, тогда как министр обороны Италии Гвидо Крозетто назвал условие, при котором он готов будет направить войска в Украину.

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