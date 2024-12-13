С таким заявлением выступили в министерстве обороны страны.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил о готовности направить свои войска в Украину, если соглашение о завершении войны будет предусматривать создание контролируемой линии разграничения.

Как передает итальянское информационное агентство Ansa, министр выразил надежду на скорейший "разговор о мире и миротворчестве" в Украине, подчеркнув готовность Италии сыграть в этом роль.

В то же время заместитель председателя Совета министров Италии, министр иностранных дел Антонио Таяни называет такую дискуссию преждевременной, поскольку Киев и Москва еще далеки от того, чтобы сесть за стол переговоров. По его словам, сначала надо достичь справедливого мира.

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Отправка иностранных войск в Украину

Как известно, сейчас в ЕС работают над миротворческой миссией, которая предусматривает размещение европейских солдат на линии разграничения российско-украинского фронта.

Согласно данным СМИ, таким образом Франция хочет помочь Украине защититься от нового российского нападения, если план новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа будет предусматривать создание буферной зоны. Сообщалось, что в этой миссии могут задействовать около 40 тысяч иностранных солдат.

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