Зеленский о миротворцах в Украине: Есть позитивные сигналы от некоторых лидеров

Президент отметил, что инициативу миротворческих миссий продвигает французский лидер Эммануэль Макрон.

Во время встреч в Брюсселе обсуждали идею размещения в Украине миротворческой миссии. Есть позитив от некоторых лидеров относительно этого шага, сообщил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров, передает "Европравда"

Президент отметил, что сейчас продолжаются консультации относительно возможных миротворческих миссий. В чем помогает президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы проговаривали с Эммануэлем его давнюю идею. Мы поддерживаем идею усиления Украины. Эммануэль имел контакты по этому поводу с некоторыми лидерами. Мы в процессе, но я вижу, что есть позитив от некоторых лидеров", - сказал Зеленский.

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В то же время президент не стал комментировать возможный формат миссии, объяснив, что это "сенситивный вопрос". Зеленский добавил, что "здесь вопрос деталей и мы обсуждаем эти детали".

Введение миротворцев: что известно

В Европе продолжаются дискуссии о возможном введении миротворцев на линию разграничения между Украиной и РФ в случае договоренности об окончании боевых действий.

В частности Германия объявила о своей готовности отправить миротворческий контингент в Украину. Но только в том случае, если соответствующий мандат должен быть принят и Украиной, и Россией.

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