Однако для его реализации Европа должна отказаться от привычки уговаривать Путина прекратить убийства.

В Европе активно обсуждают идею размещения миротворцев в Украине, чтобы не допустить возобновления войны после того, как будет заключен мир. Но это будет иметь смысл только тогда, когда это будет мощная армия, готовая к бою, а не просто нейтральные наблюдатели, пишет в авторской статье для Foreign Policy старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований по кибермощности и будущих конфликтов Франц-Штефан Гади.

Он отметил, что все три года Европа уклонялась от принятия сильных решений в поддержку Украины и, кажется, только сейчас осознала масштаб рисков, которые возникают для нее в случае российской победы.

Тема миротворцев поднимается тоже в этом контексте - не допустить возобновления войны позже. Но любая идея сдержать Россию от нарушения заключенного перемирия символическими миротворческими силами является фантазией, убежден автор публикации. По его убеждению, удержать от нового наступления закаленную в боях армию агрессора могут лишь мощные силы, способные воевать и удерживать свои позиции в случае российской агрессии.

Видео дня

Однако здесь возникает проблема. Россия ни за что не согласится, чтобы на линии разграничения появилась мощная группа войск стран НАТО. А обычных слабых миротворческих сил ООН будет недостаточно для сдерживания.

По мнению Франца-Штефана Гади, потенциальным решением может быть сочетание обоих вариантов: традиционные нейтральные миротворцы, в идеале из стран глобального юга, могли бы патрулировать демилитаризованную зону вдоль линии прекращения огня, а мощные европейские силы быстрого реагирования могут разместиться дальше внутри Украины.

Такой вариант означает, что в Украине не будет войск США, и она не станет членом НАТО, что потенциально сделает такую комбинацию более приемлемой для России. Однако и Европа должна быть готова выделить для этого мощную военную группировку с мандатом на решительные действия.

По подсчетам автора, для этого понадобится минимум пять бригад - примерно 25-30 тысяч военнослужащих. Но с учетом потребностей в ротации этих сил, реально придется выделить от 75 000 до 90 000 европейских военных. И это не считая вспомогательный персонал.

По мнению аналитика, теоретически Европа способна реализовать такой проект. Но для этого придется решить немало организационных вопросов - как по вводу войск, так и по условиям их вывода. Кроме того, даже если войска США не зайдут на территорию Украины, американцам вероятно все же придется усилить свой контингент в Западной Европе, чтобы компенсировать перемещение европейских войск на восток континента.

"Эту операцию нельзя сравнить с развертыванием европейских сил в Афганистане или Ираке. Европейские силы должны быть готовы к интенсивным, широкомасштабным боевым действиям против России, а не к небольшим операциям против легковооруженных повстанцев. Это включает наличие четкого плана ответа на неизбежные российские провокации, включая диверсии за линией прекращения огня или "случайные" ракетные удары, которые убивают и ранят европейский персонал", - отмечает аналитик.

Так что речь пойдет о размещении в Украине не только пехоты, но полноценных армий - с танками, бронетранспортерами, артиллерией, системами ПВО, средствами РЭБ и боевой авиацией.

Вместе с тем автор признает, что главный вопрос не в том, как организовать миротворческую миссию, а в том, хватит ли европейцам духа вступить в бой, а не, как сейчас, "неделями вежливо просить президента России Владимира Путина остановиться".

Миротворцы в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, военный эксперт Иван Ступак очертил три сценария возможного введения миротворцев в Украину. Наименее вероятный вариант, это когда миротворцы силой остановят боевые действия. По его мнению, более вероятно, что миротворцы появятся только после прекращения огня и подписания мира.

Зато другой эксперт Олег Белоколос считает идею миротворцев вообще не реалистичной. По его убеждению, Запад не имеет на это достаточно политической воли и не готов тратить на это деньги.

Вас также могут заинтересовать новости: