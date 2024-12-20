Идея миротворцев продвигается в частности президентом Франции Макроном.

Европа обсуждает идею размещения миротворцев в Украине. В Испании уже заявили, что точно не планируют посылать своих солдат. Об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что с идеей отправки миротворцев в Украину уже после окончания войны выступает президент Франции Эммануэль Макрон. Поэтому журналисты спросили у премьер-министра Испании Педро Санчеса, поддерживает ли он эту идею.

"Мы не видим [возможным] размещение испанских войск на украинской земле", - коротко ответил он.

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Идея размещения миротворцев в Украине

Как писал УНИАН, в Европе наконец осознали опасность продолжения российской агрессии и теперь ищут варианты сдерживания России. Одним из них может быть размещение миротворцев в Украине, чтобы гарантировать тот мир, которого достигнут на мирных переговорах.

Авторитетный военный аналитик Франц-Штефан Гади убежден, что идея с миротворцами будет иметь смысл только в том случае, если это будут хорошо оснащенные мощные войска, действительно готовые к бою с россиянами. Просто наблюдательную миссию ООН он считает бессмысленной.

Между тем Financial Times пишет, что Европа на самом деле не готова реализовать миротворческую миссию ни в одном формате, который не будет предусматривать прямого участия США. А ранее у Трампа уже дали понять, что не будут отправлять американских солдат в Украину.

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