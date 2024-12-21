В Европе расходятся мнения перед приходом Трампа в Белый дом — и в вопросе коалиции миротворцев, и членства Украины в НАТО.

Украине очень трудно собрать мощную коалицию среди европейских стран. К примеру, Германия не хочет вводить миротворческие войска в Украину "по историческим причинам", считают эксперты. А премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна уже "несет самое тяжелое бремя" и по поддержке Украины, и по защите восточного фланга НАТО, на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

При этом президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Дании Метте Фредериксен считают, что только членство в Североатлантическом альянсе может гарантировать суверенитет Украины, пишет Financial Times.

Сообщается, что некоторые дипломаты считают, что коалицию миротворцев невозможно организовать без поддержки Соединенных Штатов Америки — в частности, в области рекогносцировки (разведке для получения сведений о противнике).

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"И, возможно, без окончательного подкрепления безопасности в виде американского ядерного зонтика", - говорится в материале.

Нидерландский политик и 11-й генеральный секретарь НАТО Де Хооп Схеффер называет членство Украины в Альянсе "самым экономически эффективным решением". Однако, по его словам, избранный президент США Дональд Трамп не будет предлагать Украине этот вариант, чтобы усадить кремлевского диктатора Владимира Путина за стол переговоров.

"Он очень четко дал понять, что европейцам придется разместить войска на земле, а Соединенные Штаты этого делать не будут", - отметил он.

Директор киевского аналитического центра "Новая Европа" Алена Гетманчук заявляет, что только "приглашение и постепенное вступление в НАТО" является единственной надежной гарантией, которая убедит Украины поддержать мирное соглашение.

По ее словам, европейским союзникам нужно будет предоставить "переходные" обязательства, начиная с военных инструкторов и советников и заканчивая "миссией сдерживания в виде боеготовых войск".

СМИ пишет, что именно с "ожиданиями" связаны наибольшие расхождения во мнении. В Восточной и Северной Европе более спектически относятся к готовности России сесть за стол переговоров, нежели жители Южной Европы.

"Скептики сами расходятся во мнениях относительно того, что будет делать Трамп, если Путин отвергнет его уговоры: одни надеются, что он удвоит поддержку Украины, другие опасаются, что он может вообще отказаться от нее. Это затрудняет поиск общих позиций, которые можно было бы представить Белому дому в качестве доказательства готовности Европы взять на себя большее бремя поддержки Киева", - говорится в материале.

Ранее УНИАН сообщал, что при каком условии в Украине могут появиться немецкие миротворцы. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что это произойдет только после того, как прекратится огонь.

"Я хочу четко заявить одну вещь: пока война не закончится, на украинской земле не будет ни одного немецкого солдата", - отметил он.

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