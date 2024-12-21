По его словам, соответствующее решение будет принимать парламент Германии.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что может представить себе немецких солдат в Украине, но только после прекращения огня.

"Я хочу четко заявить одну вещь: пока война не закончится, на украинской земле не будет ни одного немецкого солдата. Возникает вопрос, когда должно наступить перемирие или мир - и когда будет понятно, как это выглядит. Например, будет ли существовать линия разграничения, буферная зона или миротворческая зона, в которой вооруженные силы будут обеспечивать мир? Как видите, здесь еще слишком много открытых вопросов, чтобы сделать заявление", - сказал Писториус, которого цитирует ntv.

Он отметил, что соответствующее решение будет принимать парламент. По словам министра, Германия, как крупнейшая страна НАТО в Европе и крупнейшая экономика в Европе, не будет стоять в стороне и не останется невовлеченной.

Видео дня

Западные миротворцы в Украине

Как сообщал УНИАН, в Европе продолжаются дискуссии о возможном введении миротворцев на линию разграничения между Украиной и РФ в случае договоренности об окончании боевых действий.

Авторитетный военный аналитик Франц-Штефан Гади убежден, что идея с миротворцами будет иметь смысл только в том случае, если это будут хорошо оснащенные мощные войска, действительно готовые к бою с россиянами. Просто наблюдательную миссию ООН он считает бессмысленной.

Между тем Financial Times пишет, что Европа на самом деле не готова реализовать миротворческую миссию ни в одном формате без прямого участия США.

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время встреч в Брюсселе обсуждали идею размещения в Украине миротворческой миссии. По его словам, сейчас продолжаются консультации и в этом помогает президент Франции Эммануэль Макрон.

Вас также могут заинтересовать новости: