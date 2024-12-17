Для проведения операции нужен мандат ООН.

В Таллинне сейчас проходит встреча лидеров стран-членов Объединенных экспедиционных сил (JEF). Чиновники обсуждают усиление контроля за российскими судами в Балтике и возможность миротворческой операции в Украине. Как пишет Yle, вопрос отправки миротворцев в Украину поднимается и на других встречах европейский лидеров.

"Еще до наступления мира необходимо четко сказать, что нельзя исключать ни одного варианта", - отметил журналистам министр обороны Эстонии Ханно Певкур перед началом встречи.

По его мнению, Запад должен помочь Киеву гарантировать мир до тех пор, пока Украина не является членом НАТО. В то же время командующий Сил обороны Эстонии Андрус Мерило добавил, что Украина должна быть обеспечена оружием, чтобы быть максимально сильной до начала возможных переговоров.

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Эту позицию поддержал и президент Финляндии Александер Стубб. Однако при этом он отказался комментировать непосредственно возможную миротворческую операцию, однако предостерегает от того, чтобы опережать события. Стубб напомнил, что для проведения операции нужен мандат ООН.

Страны Балтии, Северные страны и Великобритания также обеспокоены из-за гибридных атак в Балтийском море. В понедельник страны JEF договорились начать борьбу с теневым флотом, который перевозит российское сырье в обход санкций. Представителей судов будут допрашивать и требовать подтверждения страхования во время плавания в Ла-Манше, Датских проливах или Финском заливе. Судьбу судов, которые будут игнорировать запросы, страны будут решать совместно.

Как известно, Объединенные экспедиционные силы (JEF) - группа из десяти стран, которые сотрудничают в области обороны. Туда входят Дания, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Эстония и Великобритания.

Миротворцы в Украине

Недавно в Польше исключили отправку войск в Украину в рамках европейской миссии, тогда как министр обороны Италии Гвидо Крозетто назвал условие, при котором он готов будет направить войска в Украину.

Politico пишет, что президент Владимир Зеленский в Брюсселе обсудит с лидерами НАТО и ЕС отправку миротворцев в Украину.

При этом экс-советник госсекретаря США Мэтью Брайза заявил, что каждая страна НАТО может отправить свои миротворческие войска в Украину без разрешения всего Альянса. Он также отмечает, это соответствующий вопрос должен решать Киев, поскольку только Украина решает, кого пустить на свою территорию.

В Германии же комментируют пока сдержанно и советуют дождаться переговоров и режима прекращения войны.

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