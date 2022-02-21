Путин не изменит того, что граждане Украины ощущают себя европейцами, отметил бывший спецпредставитель Госдепартамента США.

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер не считает, что Российская Федерация пойдет на полномасштабное вторжение в Украину.

Экс-спецпредставитель Госдепа в эфире канала "Украина 24" сказал, что не видит вероятность реализации худшего сценария в отношении нашего государства.

"...я не ожидаю худшего возможного сценария (полномасштабное вторжение РФ в Украину – Ред.)... я не думаю, что есть вероятность его реализации...", – заявил собеседник.

По мнению Волкера, президент России Владимир Путин не изменит того, что украинцы чувствуют себя европейцами.

"...Я считаю, что украинцы знают хорошо..., что значит быть украинцем. Владимир Путин это не изменит. Они знают в сердце, что они европейцы, и Владимир Путин с этим сделать ничего не может. То есть, что бы там в военном плане ни происходило, страна все равно в конечном счете выиграет...", – утверждал бывший спецпредставитель Госдепа.

Напомним, спикер Белого дома Джен Псаки говорила, что Россия сейчас, похоже, продолжает готовиться к тому, чтобы в ближайшее время осуществить полномасштабное нападение на территорию Украины.

Агрессия России против Украины и угроза полномасштабного вторжения – короткая справка УНИАН

РФ в 2014 году захватила украинский Крым, а также ворвалась на часть Донбасса и поддержала боевиков, которые создали так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Осенью 2021 года Россия обострила ситуацию на украинской границе – стянула много военных и техники, появилась угроза полномасштабного вторжения.

В середине декабря того же года российское Министерство иностранных дел обнародовало проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности", в котором, в частности, предложено отказаться от принятия в НАТО Украины. Штаты отвергли предложение РФ.

15 февраля 2022-го российская сторона утверждала, что начала отводить свои войска от границы Украины в места постоянной дислокации, но ни в Вашингтоне, ни в Альянсе эти данные не подтвердили.

Американский президент Джо Байден в тот же день сообщил, что вокруг нашего государства и Беларуси Россия имеет более 150 тысяч военных, и позиция вооруженных сил является угрожающей.

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