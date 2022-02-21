Встреча Байдена и Путина возможна после того, как пообщаются главные дипломаты США и РФ, отметили в Белом доме.

Президент США Джо Байден готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным после встречи главных дипломатов стран – Энтони Блинкена и Сергея Лаврова, если Россия не вторгнется в Украину.

Встреча Блинкена и Лаврова должна состояться на текущей неделе в Европе при условии, что РФ не начнет военные действия, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Спикер отметила, что американская сторона всегда готова к дипломатии и "к быстрым и суровым последствиям, если Россия вместо этого выберет войну".

"…Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров должны встретиться... на этой неделе в Европе при условии, что Россия не начнет военные действия. Президент Байден в принципе согласился на встречу с президентом Путиным после этой встречи, опять же, если не произошло вторжение…", – сообщила Псаки.

Пресс-секретарь добавила, что сейчас РФ, похоже, продолжает готовиться к тому, чтобы в ближайшее время осуществить полномасштабное нападение на Украину.

Напомним, 20 февраля стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон поговорил по телефону с Владимиром Путиным, и они согласовали необходимость поиска дипломатического разрешения ситуации вокруг Украины.

Министры иностранных дел Франции и РФ должны встретиться в ближайшие дни и обсудить возможное проведение саммита на высшем уровне с участием российской и украинской стороны, а также союзников "по определению нового порядка мира и безопасности в Европе".