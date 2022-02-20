Целью британских ограничительных мер станут российские банки и компании, отметил премьер Британии.

В случае вторжения российских войск в Украину, санкции в отношении России будут намного более масштабными, чем говорилось на публике, поскольку Великобритания и США не позволят российским компаниям "вести торговлю в фунтах и долларах".

Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью для BBC.

"Основными статьями экспорта России являются нефть, газ и металлы, цены на которые в большинстве своем устанавливаются в долларах США. Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал к дедолларизации экономики России. В 2019 году компания "Роснефть" заявила, что стала заключать сделки не в долларах, а в евро", – отметил Джонсон.

Он так же подчеркнул, что целью британских санкций станут российские банки и компании и пообещал, что российские олигархи не смогут скрыться от них.

"У нас проблема с русскими деньгами в городе. Мы разберемся с этим", – сказал Джонсон.

Он так же добавил, что угрозы санкций может оказаться недостаточно для того, чтобы остановить Россию. И, возможно, Путин думает нелогично об этом и не видит надвигающейся катастрофы.

Ранее стало известно, что Борис Джонсон предупредил о планах России начать "крупнейшую войну в Европе с 1945 года". По его словам, есть "все признаки того, что план в некотором смысле уже начал воплощаться".

Напомним, вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности отметила, если Россия еще глубже вторгнется в Украину, Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами введут значительные и беспрецедентные экономические санкции.

По ее словам, речь пойдет о "далеко идущих финансовых санкциях и экспортном контроле".

"Мы целенаправленно ударим по российским финансовым институтам и ключевым отраслям промышленности", – подчеркнула Харрис.

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