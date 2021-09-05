В российской колонии убиты "смотрящий" и его правая рука, узнали журналисты.

В российском Хабаровском крае в исправительной колонии №14 произошла драка между людьми, которые отбывали наказание, погибли двое осужденных, а четверо – пострадали. Одному пострадавшему понадобилась госпитализация.

Начато дело по ч. 3 ст. 321 Уголовного кодекса РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц), говорится на сайте Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

В российской колонии был бунт, говорится в Telegram-канале LIFE SHOT.

По его сведениям, убит так называемый "смотрящий" за колонией и его помощник.

"…Четверо пострадавших в потасовке также были в их "касте". Бунт произошел в одном из спальных помещений колонии. Пока все обстоятельства выясняются", – отмечается в сообщении.

На людей в колонии напили около 3 часов ночи, когда они спали, поделился в Telegram Amur Mash. На канале говорился, что люди забиты тупыми предметами.

Исправительная колония №14 находится под контролем Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Хабаровскому краю. ИК-14 расположена в городе Амурск по адресу шоссе Машиностроителей, 10.

Автор: Екатерина Присяжнюк