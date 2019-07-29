В Бразилии из-за бунта в тюрьме погибли более полусотни людей

Члены банды из одного тюремного блока вторглись в другую часть тюрьмы Альтамира.

По меньшей мере 52 человека погибли во время бунта в бразильской тюрьме, где в течение пяти часов происходили столкновения между двумя бандами.

Об этом сообщает ВВС, ссылаясь на данные официальных лиц.

Как передают местные СМИ, члены банды из одного тюремного блока вторглись в другую часть тюрьмы Альтамира в штате Пара.

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По данным чиновников, в результате столкновений, которые начались около 7 утра по местному времени и закончились около полудня, были обезглавлены 16 человек. Также имеется информация о поджоге, в результате которого задохнулись люди, и взятии в плен двух работников тюрьмы. По последним данным, их уже освободили.

Также местные СМИ сообщают, что тюрьма в Альтамире рассчитана на 200 человек, но в ней находилось 311 заключенных.

Как отмечает ВВС, насилие в бразильских тюрьмах распространенное явление. Страна занимает третье место в мире по количеству заключенных, которое составляет около 700 тысяч человек. Переполненные тюрьмы - распространенная в стране проблема, как и конфликты между бандами и столкновения в тюрьмах.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году не менее 33 человек погибли в ходе тюремного мятежа в тюрьме Агрикола ди Монти-Кристу в северном бразильском штате Рорайма.