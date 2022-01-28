Сотрудники консульства обнаружили разбитое окно учреждения, а также камень, которым, вероятно, был нанесен удар.

В Германии неизвестные повредили здание генерального консульства Украины в Гамбурге. Злоумышленники разбили окно, в помещении учреждения сотрудники нашли камень.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

"В ночь на 28 января неизвестные лица повредили здание Генерального консульства Украины в Гамбурге", - говорится в заявлении.

В частности, утром сотрудники консульства обнаружили разбитое окно учреждения, а также камень, которым, вероятно, был нанесен удар.

"Пострадавших в результате инцидента нет, проникновения внутрь консульства не произошло", - сказано в заявлении.

В то же время Генеральное консульство Украины в Гамбурге обратилось в полицию для проведения оперативного расследования и привлечения виновных к ответственности.

Читайте такжеБольшинство опрошенных жителей Германии против поставок летального оружия УкраинеВ МИД напомнили, что в соответствии с положениями Венской конвенции о консульских сношениях, государство пребывания должно обеспечивать безопасность консульских учреждений, аккредитованных на ее территории.

При этом, генконсульство продолжает работать в штатном режиме.

Украина и Германия: что известно об отношениях между странами

Германия является одной из стран ЕС, которые отказываются предоставлять Украине оружие для защиты от российской агрессии. В частности, 14 декабря 2021 года СМИ сообщили, что бывшая канцлер Ангела Меркель лично блокировала продажу Украине оружия через агентство НАТО по поддержке и снабжению.

30 декабря новая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не поддерживает поставки оружия Украине. По ее мнению, "дальнейшее военное обострение не принесет Украине большей безопасности".

Читайте такжеМИД Германии: все знают, что вступление Украины в НАТО не ко времени, включая РФ16 января посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в очередной раз призвал Берлин предоставить Украине вооружение. По словам украинского дипломата, нежелание нового правительства Германии поставлять оружие "очень огорчает" на фоне наращивания сил РФ на границе с Украиной.

17 января в Киеве глава МИД Германии заявила, что позиция Германии в вопросе поставки в Украину оружия остается неизменной.

18 января канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине, но будет пытаться дипломатическим путем отвлечь возможность вторжения Российской Федерации в Украину.

Впоследствии министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила о готовности передать Украине 5 тысяч военных касок.