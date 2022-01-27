Берлин отказывается передавать украинским бойцам вооружение для защиты от оккупанта.

/ фото REUTERS

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин поддерживает Украину перед лицом новой российской угрозы, и вспомнила 5 тысяч переданных касок для военных.

Об этом шла речь во время выступления главы МИД в Бундестаге, цитирует Укринформ.

"И Германия поддерживает Украину также в военном плане. А именно, и я хотела бы об этом четко заявить – чтобы выполнить украинские пожелания, мы сейчас поставляем защитные каски", – ответила Бербок.

Политик добавила, что это же касается вопроса "защитного бункера под Одессой": "Несколько дней назад был призыв к нам поддержать его восстановление. И завтра состоится первая ознакомительная поездка туда".

Читайте такжеРумыния готова принять на своей территории дополнительные силы НАТОВ то же время она еще раз подчеркнула, что ФРГ не будет поставлять украинской армии оружие.

Новое правительство Германии во главе с Олафом Шольцом продолжило политику бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель по военной помощи Киеву.

Берлин отказывается передавать украинским бойцам вооружение для защиты от оккупанта, а также блокирует поставки оружия немецкого производства своим союзникам по НАТО. И это в то время, как ряд стран Европы, включительно с Британией, а также США вызвались помочь ВСУ на фоне возможного вторжения РФ.

Это решение в Минобороны страны объясняют опасениями, что такие поставки могут спровоцировать Кремль на новую эскалацию против Украины.

Польша и Латвия публично раскритиковали позицию Берлина. Вместо этого ФРГ поставляет Украине так называемую "несмертельную" помощь, включая полевые госпитали и военные шлемы.

Вас также могут заинтересовать новости: