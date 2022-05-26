В Беларуси намерены создать еще одно военное командование из-за Украины

Александр Лукашенко заявил о необходимости создать Южное оперативное командование. Он испугался военного давления со стороны Польши, Литвы и Латвии.

Об этом Лукашенко рассказал на совещании в Министерстве обороны по вопросам обеспечения военной безопасности.

"Военное давление на нас, мы уже видим, будет оказываться через Польшу, Литву, Латвию и дислоцированные там войска Североатлантического блока, а также за счет поддержания эскалации боевых действий в Украине. К сожалению, открылось новое направление, как принято говорить, новый фронт, и мы не можем не уделять этому внимание", - заявил Лукашенко.

По его словам, глава Минобороны Беларуси предлагал создать оперативное командование на южном фланге еще в прошлом году. При этом он пожаловался, что теперь белорусские военные вынуждены на ходу отрабатывать защиту этих рубежей.

"Вы это видите: идет ротация Вооруженных Сил, сил специальных операций (западное, северо-западное направление), батальонных тактических групп, которые по моему решению направлены на юг и сегодня прикрывают вместе с пограничными войсками. Мы должны проводить эту ротацию, это мое жесткое требование, и на этом "обкатывать" наших военных. Это условие военного времени. Но пока без войны", - подытожил Лукашенко.

Каки ранее сообщал УНИАН, спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник сообщил, что до семи батальонов белорусских войск продолжают усиливать участок границы с Украиной в Брестской и Гомельской областях.

Вооруженные силы Беларуси усилили ведение разведки на Волынском и Полесском направлении. Также сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

Начальник Генштаба ВС Беларуси Виктор Гулевич 10 мая объявил о развертывании группировки сил специальных операций на границе с Украиной.

По данным Генштаба ВСУ, белорусские вооруженные силы усиленно ведут разведку и разворачивают дополнительные подразделения в приграничных районах.

Вас также могут заинтересовать новости: