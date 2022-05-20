Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по Украине с территории Беларуси.

До 7-ми батальонов белорусских войск продолжают усиливать участок границы с Украиной в Брестской и Гомельской областях.

Об этом во время брифинга сказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

Говоря о Волынском и Полесском направлениях, он отметил, что там обстановка существенных изменений не претерпела.

"Определены подразделения вооруженных сил Республики Беларусь численностью до 7-ми батальонов продолжают усиливать участок белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. И также сохраняется угроза нанесения с территории Республики Беларусь ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства", - сказал спикер.

Как известно, российские войска с начала полномасштабного вторжения 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси. В апреле ВСУ вытеснили российские войска из северных областей страны, оккупанты отошли на территорию Беларуси, откуда были передислоцированы на российскую территорию и затем снова на украинскую территорию.

С территории Беларуси РФ периодически запускает по украинским объектам ракеты.

По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, президент РФ Путин заставляет Лукашенко ударить в направлении Луцк – Львов.

Начальник Генштаба ВС Беларуси Виктор Гулевич 10 мая объявил о развертывании группировки сил специальных операций на границе с Украиной.

Вас также могут заинтересовать новости: