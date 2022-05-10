10 мая в Беларуси началась внезапная "проверка" войск в связи с учениями в странах НАТО.

Беларусь развернула силы специальных операций на границе якобы в ответ на созданную Украиной группировку численностью до 20 тысяч человек.

Об этом сообщил начальник Генштаба ВС Белоруссии Виктор Гулевич.

Войска развернуты в трех тактических направлениях.

"На Южном операционном направлении созданная Вооруженными силами Украины группировка общей численностью до 20 тыс. человек также требует от нас реакции. Силы специальных операций, которые развернуты на трех тактических направлениях, обеспечивают безопасность Беларуси", - рассказал он.

Кроме того, с сегодняшнего дня Генштабом Беларуси проводится проверка двух районов территориальной обороны, развернутые подразделения территориальных войск будут выполнять задачи по охране "важных объектов".

Что предшествовало

10 мая в Беларуси началась внезапная "проверка" войск ввиду учений НАТО на территории стран-членов Альянса. На эти направления направлены войска.

Накануне друг Путина, самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко признался, что "спецоперация" РФ в Украине "затянулась".

Страны Запада и Украина беспокоятся, что режим Лукашенко может решится на прямое участие в развязанной Путиным войне и отправить в бои с ВСУ десятки тысяч своих войск.

В начале полномасштабной войны Лукашенко предоставил территорию страны для размещения ракетных установок и другого вооружения ВС РФ для ударов по украинским городам.

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