Белорусский диктатор заявил, что Украина еще будет просить их с Путиным "не допустить отрыва этой западной части и других частей от Украины".

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал российскому диктатору Владимиру Путину о "планах НАТО и Польши забрать западную Украину".

Об этом пишет белорусское госСМИ BELTA.

"Есть интересные какие-то вещи неожиданно в Украине. Вы это прекрасно знаете. Нас, да и вас это должно беспокоить, что они (политики) уже делают шаги для того, чтобы расчленить Украину. Нас беспокоит то, что они готовы – поляки, натовцы – выйти, "помочь" таким образом забрать, как в 1939 году западную Украину. Нас это настораживает не только с точки зрения сегодняшней безопасности. Это их стратегия и в отношении Западной Беларуси. Поэтому мы ухо остро держим", - заявил Лукашенко.

Более того, белорусский диктатор прогнозирует, что "украинцам придется нас (Лукашенко и Путина - УНИАН) просить, чтобы мы не допустили отрыва этой западной части и других частей от Украины". Лукашенко заявил, что проблемы Украины "придется решать России и Беларуси".

Как писал УНИАН, накануне спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сообщил, что до 7-ми батальонов белорусских войск продолжают усиливать участок границы с Украиной в Брестской и Гомельской областях.

Вооруженные силы Беларуси усилили ведение разведки на Волынском и Полесском направлении. Также сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

Начальник Генштаба ВС Беларуси Виктор Гулевич 10 мая объявил о развертывании группировки сил специальных операций на границе с Украиной.

По данным Генштаба ВСУ, белорусские вооруженные силы усиленно ведут разведку и разворачивают дополнительные подразделения в приграничных районах.

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