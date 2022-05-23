Угроза ракетно-авиационных ударов с территории Республики Беларусь осталась.

Белорусские вооруженные силы усиленно ведут разведку и разворачивают дополнительные подразделения в приграничных районах.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы Республики Беларусь усиленно ведут разведку, разворачиваются дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области. Угроза ракетно-авиационных ударов с территории Республики Беларусь осталась", - говорится в сообщении.

На Северском направлении ситуация существенных изменений не претерпела.

Как писал УНИАН, накануне спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сообщил, что до 7-ми батальонов белорусских войск продолжают усиливать участок границы с Украиной в Брестской и Гомельской областях.

Вооруженные силы Беларуси усилили ведение разведки на Волынском и Полесском направлении. Также сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

Начальник Генштаба ВС Беларуси Виктор Гулевич 10 мая объявил о развертывании группировки сил специальных операций на границе с Украиной.

Вас также могут заинтересовать новости: