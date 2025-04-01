Сейчас над новым проектом соглашения о недрах работают юристы, рассказал президент.

В проекте нового расширенного соглашения Украины с США о полезных ископаемых нет никаких упоминаний о НАТО, но это соглашение не должно противоречить будущему вступлению Украины в Евросоюз. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время совместного брифинга с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в Киеве.

Зеленский сообщил, что над новым проектом этого соглашения сейчас работают украинская и американская команды.

"Точнее сказать, что сейчас больше работают юристы. Прежде всего, детали о юристах - говорить можно с командой наших министерств, потому что это соответствующие юридические компании. Есть к ним запрос. Есть несколько очень сильных компаний. Какая из этих юридических компаний будет работать - сейчас будет принято решение в ближайшие дни", - сообщил Зеленский.

Видео дня

При этом, как подчеркнул президент, в соглашении о полезных ископаемых вопроса о членстве в НАТО нет, и такого не было.

В то же время, по его словам, Украина связывает с этим соглашением вопрос относительно Европейского Союза. Зеленский подчеркнул:

"Безусловно, когда мы говорим об этом соглашении, оно не может идти вопреки нашему даже не попытке и не просто желанию, а нашему будущему вступлению в Европейский Союз. И поэтому, это очень важно, что это не может быть отдельным документом, ничего не должно противоречить".

Как сказал президент, он сейчас не видит необходимости обсуждать о каких-то рисках, пока не дадут свою резолюцию юристы.

"И именно в таком формате, в такой стадии этого документа мы находимся", - добавил Зеленский.

Соглашение о полезных ископаемых - последние новости

Как сообщал УНИАН, 28 марта в Министерство иностранных дел Украины по дипломатическим каналам от США поступил новый вариант соглашения о минеральных ресурсах.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заверил, что Украина настроена на подписание этого документа, который должен отвечать национальным интересам, как США, так и Украины.

По мнению Сибиги, соглашение, которое будет предусматривать усиленное присутствие мощного американского бизнеса в Украине - это вклад в инфраструктуру безопасности Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: