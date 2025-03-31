Глава Белого дома угрожает Зеленскому большими проблемами в таком случае. А еще он гарантировал, что Украина никогда не станет членом НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский якобы хочет выйти из сделки по добыче полезных ископаемых.

Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, пишет Reuters. Он пригрозил, что в случае выхода у Зеленского будут "большие проблемы".

"Он пытается выйти из сделки по полезным ископаемым и, если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы", - заявил Трамп.

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"Он хочет быть членом НАТО, но он никогда не будет членом НАТО. Он это понимает", - добавил Трамп.

Соглашение по добыче полезных ископаемых

США представили Киеву новый проект соглашения, который предполагает почти полный контроль американцев над всеми месторождениями полезных ископаемых Украины без гарантий безопасности. К тому же в новом соглашении по недрам нет ни слова о деньгах для Украины.

Зеленский уже подтвердил, что Украина получила документ.

У Трампа не скрывают, что ждут от Украины быстрого подписания нового соглашения, однако проблема в том, что украинская сторона наверняка не сможет принять выдвинутые условия.

На днях издание The Wall Street Journal отметило, что несоответствие в ожиданиях грозит настроить США и Украину на новый виток конфликта.

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