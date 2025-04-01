Украинская сторона работает с американскими коллегами с целью согласования взаимовыгодного текста для подписания.

Министр иностранных дел Андрей Сибига раскрыл подробности подготовки и согласования к подписанию нового соглашения о полезных ископаемых с США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сибига сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом.

"Подтверждаю, что Министерство иностранных дел 28 марта по дипломатическим каналам получило новый текст так называемого соглашения по минеральным ресурсам от американской стороны", - сообщил Сибига.

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"Сейчас мы получили предложение на развитие, и соответственно новый текст соглашения", - добавил Сибига.

Он отметил, что Украина имеет свое законодательство по проработке такого типа документов, и уже начато "прохождение внутригосударственных необходимых процедур".

Также Сибига подтвердил начало консультаций с американской стороной по тексту соглашения. Первый раунд, по его словам, уже состоялся.

Сибига заверил, что украинская сторона настроена на подписание документа, который бы отвечал национальным интересам, как США, так и Украины.

"Мы считаем, что текст соглашения, который будет предусматривать усиленное присутствие мощного, крупного американского бизнеса - это также вклад в инфраструктуру безопасности Украины. Это всегда важно - усиление присутствия американского бизнеса на территории Украины. Поэтому, этот процесс будет продолжаться, и мы будем работать с американскими коллегами для достижения взаимоприемлемого текста для подписания", - пояснил позицию Украины Сибига.

Соглашение США и Украины о полезных ископаемых

По данным Reuters, президент США Дональд Трамп недавно заявил, что Зеленский пытается выйти из соглашения по полезным ископаемым. При этом, как пригрозил Трамп, если это произойдет, то у Зеленского будут большие проблемы.

29 марта издание The Wall Street Journal написало, что новая договоренность предоставит Вашингтону широкие полномочия над экономикой Украины, однако проблема в том, что украинская сторона наверняка не сможет принять ее условия.

Издание отметило, что за счет денег от добычи ископаемых будет покрываться долг за оказание помощи США Украине во время войны с РФ. В то же время в документе ни слова не говорится о том, сколько денег пойдет на восстановление самой Украины.

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