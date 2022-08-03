Сейчас там пор руководством НАТО находятся 40 военнослужащих Украины.

Украина приняла решение отозвать своих военных, которые принимали участие в миротворческой миссии в Косово. Речь идет о KFOR - Международных силах по поддержанию мира в Косово под руководством НАТО.

Об этом сообщили в командовании Объединенных сил ВСУ в ответ на запрос "РБК-Украина".

"По состоянию на сегодня в Косово, Республика Сербия, находится национальный контингент Вооруженных Сил Украины в составе 40 военнослужащих", - отметили там.

В документе указывается, что в настоящее время проводятся мероприятия по возвращению военных в Украину.

Основанием стал указ президента от 7 марта 2022 года №114 "Об отзыве национального контингента и национального персонала, которые принимают участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности".

"Возвращение национального контингента будет означать временное прекращение его участия в миссии KFOR", - объяснили в командовании.

Как сообщал УНИАН, 31 июля на севере Косово начались вооруженные столкновения из-за изменений правил проезда в Косово.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что армия Косово якобы собирается напасть на сербов на севере страны. Позже он выступил с обращением и сказал, что Сербия "будет искать мира".

После этого последовало заявление контингента KFOR о том, что он готов вмешаться в ситуацию, если стабильность северных районов Косово окажется под угрозой.

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