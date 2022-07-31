Сербы начинают строить баррикады. В приграничном городе Косово звучат выстрелы и сирены.

В воскресенье, 31 июля, в Митровице на севере Косово начались вооруженные столкновения. Местные жители слышали автоматные очереди. В городе включили сирены, а церкви звонят в колокола. В районе столкновений замечено множество машин экстренных служб.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Отмечается, что некоторые дороги в этом районе перекрыты.

Президент Сербии Александр Вучич уже заявил, что Сербия "никогда не была в более сложной и трудной ситуации (относительно Косово - УНИАН), чем сегодня". Он попросил стороны сохранять спокойствие и подчеркнул, что "если они не хотят сохранять мир, Сербия победит". Как пишет srbija danas, Вучич заявил, что "сербы больше не потерпят преследований".

"Сербы мне это десять раз вчера повторили. Я почти встал перед ними на колени и умолял их о мире. В конце концов мне удалось добиться обещания, что они не будут ни провоцировать, ни нападать на албанцев, что бы они ни делали. Ситуация намного серьезнее, чем многим кажется", - подчеркнул он.

Сразу за главным мостом, разделяющим северную и южную Косовскую-Митровицу, собралось около 200 албанцев. По неофициальной информации, они поедут в район Рудар возле Звечана, где будут ставить баррикады. Помимо этого граждане перекрыли главную дорогу грузовиком.

Причиной недовольства граждан стало изменение правил проезда в Косово. Гражданам с сербскими документами будет выдан документ на въезд и выезд, а 1 августа начнется переоформление транспортных средств с номерами из Республики Сербия в Косово.

Отмечается, что на въезд и выезд из Косово образовалась пробка. Пассажирам, которые едут из Сербии, советуют развернуться назад.

Справка УНИАН. Косово, провинция Сербии, провозгласило независимость в 2008 году, спустя десять лет после жестокой войны 1998-1999 годов.

Независимость Косово признали 97 из 193 стран-членов ООН, 22 из 27 стран-членов Европейского Союза (не признали Кипр, Греция, Румыния, Словакия, Испания). Украина также не признает государство Косово и считает регион неотъемлемой частью Сербии.

Напомним, несколько ранее в Сербии заговорили о "денацификации" балканских стран.

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