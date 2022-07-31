Армия Косово якобы собирается напасть на сербов на севере страны в полночь 31 июля.
Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, пишет SD.
"Думаю, что мы никогда не были в более сложной и тяжелой ситуации, чем сегодня. Почему это я сказал? Приштинский режим пытается, представляя себя жертвой, использовать настроения в мире. Они думают, что могут разыграть карту "большой Путин приказал маленькому Путину", - заявил он.
По словам Вучича, Косово одновременно с этим будет блокировать въезд граждан с сербскими документами и требовать переоформления авто на косовские номера, согласно постановлению, которые вступает в силу 1 августа.
Позже в СМИ просочилась информация, что армия Сербии уже вошла в Косово. Однако в министерстве заявили, что "пока этого не делали".
"Министерство обороны сообщает, что армия Сербии пока не пересекла административную линию и никоим образом не вторглась на территорию Косово и Метохии" - подчеркнули там.
Отметим, что по неподтвержденной информации, Сербия стягивает к границе с Косово армию, включая авиацию.
Напомним, ранее топ-функционер правящей Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович заявил о необходимости "денацифицировать" балканские страны. Спустя несколько часов после его заявления СМИ сообщили, что на границе Косово и Сербии начались вооруженные столкновения.