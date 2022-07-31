По его словам, операция с притеснения сербов должна начаться в полночь.

Армия Косово якобы собирается напасть на сербов на севере страны в полночь 31 июля.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, пишет SD.

"Думаю, что мы никогда не были в более сложной и тяжелой ситуации, чем сегодня. Почему это я сказал? Приштинский режим пытается, представляя себя жертвой, использовать настроения в мире. Они думают, что могут разыграть карту "большой Путин приказал маленькому Путину", - заявил он.

По словам Вучича, Косово одновременно с этим будет блокировать въезд граждан с сербскими документами и требовать переоформления авто на косовские номера, согласно постановлению, которые вступает в силу 1 августа.

Позже в СМИ просочилась информация, что армия Сербии уже вошла в Косово. Однако в министерстве заявили, что "пока этого не делали".

"Министерство обороны сообщает, что армия Сербии пока не пересекла административную линию и никоим образом не вторглась на территорию Косово и Метохии" - подчеркнули там.

Отметим, что по неподтвержденной информации, Сербия стягивает к границе с Косово армию, включая авиацию.

Напомним, ранее топ-функционер правящей Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович заявил о необходимости "денацифицировать" балканские страны. Спустя несколько часов после его заявления СМИ сообщили, что на границе Косово и Сербии начались вооруженные столкновения.

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