Они внимательно следят за ситуацией.

Контингент KFOR (международные силы безопасности в Косово под руководством НАТО) готов вмешаться, если стабильность северных районов Косово окажется под угрозой.

Об этом говорится в официальном заявлении KFOR.

"Миссия KFOR под руководством НАТО внимательно следит за ситуацией и готова вмешаться в случае угрозы стабильности в соответствии со своим мандатом, вытекающим из резолюции 1244 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций от 1999 года", - говорится в заявлении.

Напомним, что нынешний состав контингента международных сил безопасности в Косово насчитывает 3775 иностранных военнослужащих из 28 государств, преимущественно, членов НАТО и их союзников. Среди них 40 украинских военнослужащих.

Как сообщал УНИАН, 31 июля на севере Косово начались вооруженные столкновения из-за изменений правил проезда в Косово.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что армия Косово якобы собирается напасть на сербов на севере страны в полночь. Позже он выступил с обращением и сказал, что Сербия "будет искать мира".

"Но сразу вам скажу, сдачи не будет, и победит Сербия. Если они попытаются начать гонения на сербов, издевательства над сербами, убийства сербов - Сербия победит. Это всё, что я хочу сказать", - заявил президент.

Премьер-министр Косово Альбин Курти обвинил в происходящих беспорядках президента Сербии и директора Офиса по Косово и Метохии Петара Петковича.

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